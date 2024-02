Tode Nikoletić o jubileju predstave "Put po svijetu na trotinetu" u GP "Jazavac"

Uvaženi ljubitelji pozorišne umetnosti,

Retka su pozorišta koja umetnošću istrajavaju u popravljanju ljudskih nizbrdica i društvenih devijacija. Umetnost je univerzalan jezik koji svi razumemo, a pozorišna umetnost simbioza svih umetničkih pravaca. Udruženi u umetničkoj misiji, Gradsko pozorište "Jazavac" čini sve da u košnicu svog staništa okupi sve one koji teže ka uzvišenim umetničkim vrednostima. Da bi košnica bila što trajnija, onda su joj, osim odrasle publike, najvažnija deca. Deca su najveći potencijal društva i otuda je od velike važnosti ponuditi im kulturu kao uzvišeni deo bića.

Veličina Gradskog pozorišta "Jazavac" je baš u tome što veliki deo svog rada posvećuje deci i njihovim afinitetima. Taj razlog me je upravo i udružio sa "jazavičarima" kako bismo deci poklonili ono najsvrsishodnije, a to je vaspitanje kroz umetnost. Već od prve predstave za decu, "Put po svijetu na trotinetu" na obostrano zadovoljstvo, magnetnom privlačnošću dečji žagor je ispunio salu, i, evo, deset godina ih okuplja u svoju košnicu da rastu pod reflektorima scene.

Impresije o pozorištu "Jazavac" dali su mnogi važni umetnici i estete, a moj lični utisak svo-di se na konstataciju: sjajni glumci, dobra uprava i nesvakidašnji radni ambijent. Svaki naš susret učinio je da se naša saradnja učvrsti i motiviše nas na nove dramske poduhvate. Predstave "Deda Mrazova ženidba", "Tri praseta i još jedno", učešće na "Juhu" festivalu stvorili su najbolje prijateljstvo i najčvršću vezu.

Slaveći deset godina izvođenja predstave ne-svakidašnji je jubilej i činjenica da je pozorište "Jazavac" veoma važan segment, grada Banjaluke, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Stečena reputacija je plod predanog rada i beskrajne ljubavi glumaca i svih onih koji doprinose i stvaraju lepu sliku o svom gradu. Duboko sam uveren da će nas most prijateljstva dugo spajati i da ćemo činiti sve da zajedničkim naporom popravimo ljudske nizbrdice i osrećimo one na kojima će ostati svet, a to su deca.

Ponosan!

Vaš iskreni prijatelj, Tode Nikoletić

"Jazavičari"

Jazavac je sa Mliništa,

Pobegao, kažu priče.

Na daske od pozorišta

Kulturu da stiče.

Krenuo je do Vrbasa

Što obale plavi,

Rešio je stari dasa

Glumom da se bavi.

Idem, reče Jazo smelo,

I pokaza zube.

Kod čuvenog režisera

Savanović Ljube.

Hoću rolu sa masandre,

Mudru reč da čujem.

Kod pametne Aleksandre

Da se edukujem.

Odoh žita blagorodna,

Da ne pravim štetu.

Dragana me čeka zgodna

Na svom trotinetu.

Idem, tugo i kamenu

Svako sreću bira.

Učiću o mizanscenu

Sve od Velimira.

Bežim, braćo u vukovi

I ostala štenad.

Čuvaće me cimer novi

Milanović Senad.

Želim zvanje ko plemićko

I to s nestrpljenjem,

Hraniće me moj brat Mićko

S jagnjećim pečenjem.

Dosta mi je nekulture,

Zbogom, moja muko.

Dolazim vam, lepe cure.

Stižem, Banja Luko!

