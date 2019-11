Tokom predstave pao dio krova pozorišta u Londonu, ima povrijeđenih

Nekoliko osoba je povrijeđeno, a više od 1.000 je evakuisano kada se tokom predstave urušio krov pozorišta Pikadili u Londonu.

Sve se odigralo sinoć tokom izvođenja predstave "Smrt trgovačkog putnika" rađenoj po djelu Artura Milera, u kojoj glavnu ulogu igra američki glumac Vendel Pirs.

Pet osoba je prevezeno u bolnicu, prenio je BBC.

U pozorištu su se začuli vrisci kada se nešto prije 20 sati po lokalnom vremenu urušio dio krova pozorišta.

Pirs, koji tumači ulogu trgovačkog putnika Vilija Lomana, izvinio se zbog prekida predstave koja je na repertoaru od ponedeljka.

Na video snimaku objavljenom na društevnim mrežama vidi se kako je američki glumac ispred pozorišta pozivao gledaoce da dođu drugi put da pogledaju predstavu.

"Veoma smo počastvovani što ste večeras došli. Mnogo nam je žao što se ovo dogodilo", rekao je Pirs.

Novinar BBC Jan Hedou, koji je bio među publikom, naveo je da se krov urušio oko 20 minuta poslije početka predstave.

On je naveo da je prije urušavanja curila voda koja se pretvorila u jak mlaz, kao i da je zbog radova na zgradi bila postavljena skela.

Iz pozorišta je saopšteno da se dio krova urušio i da je pet osoba prebačeno u bolnicu. Uzrok urušavanja za sada nije poznat.

U decembru 2013. godine, 76 osoba je povrijeđeno, od koji sedmoro teže, kada se tokom predstave urušio dio krova londonskog pozorišta

Apolo.

Three fire engines and three fire rescue units were called to a theatre in #Piccadilly following a ceiling collapse. Around 1,100 people left the building before the Brigade arrived. Five people were treated on scene by @Ldn_Ambulance https://t.co/OChn8KbZwJ @©TheoSilkstone pic.twitter.com/LtffRtuGLJ