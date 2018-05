Trag mladih glumaca na sceni NP RS

BANJALUKA - Drugo izdanje Festivala monodrame mladog glumca pod sloganom "Da svako ostavi svoj trag", u okviru 21. Teatar festa "Petar Kočić", počeće 5. juna u Narodnom pozorištu Republike Srpske (NP RS) uporedo s prvim tamičarskim danom najvećeg pozorišnog festivala kod nas, a selektorka Ljiljana Čekić odabrala je šest takmičarskih monodrama glumaca mlađih od 30 godina.

Kako je kazala glumica Ljiljana Čekić, od 16 prijavljenih u selekciji su se pronašle monodrame: "Mesto predgovora" Save Šumanovića, u izvođenju Mihajla Jovanovića iz Beograda, "Da sam ja pozorište (spalila bih se)", izbor tekstova više pisaca, u izvođenju Ene Radovanović iz Banjaluke, "Nastasja Filipovna" po romanu "Idiot" Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u izvođenju Anđelije Rondović iz Cetinja, "Na dan svođenja računa", prema poeziji Jelisavete Bagrjane i Radeta Drainca, u izvođenju Marije Đajić iz Trebinje, "Led" Radoša Bajića, u izvođenju Bogdana Milojevića iz Kragujevca, i "Ko je to?", autorski projekat Marka Vukosava iz Banjaluke. Termin održavanja svih monodrama biće u 18.30 časova na sceni "Petar Kočić", ulaz na predstave je besplatan, a za izvođača pobjedničkog komada uz prigodnu plaketu obezbijeđen je novčani iznos u vrijednosti 500 KM.

"Svaka životna dob, na sceni, ali i tokom cijelog ljudskog postojanja, ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Najveća prednost mladosti su polet i energija, srčanost i želja da se uradi mnogo, ponekad i više nego što to objektivne mogućnosti dozvoljavaju, one iznutra, ali i one spolja. I upravo to zanemarivanje limita, nepristajanje na kompromise i osrednjost, nepodilaženje nikome i ničemu predstavljaju glavna obilježja svake mladosti, pa tako i ove pozorišne", riječi su selektorke Ljiljane Čekić, koja tvrdi da za mlade glumce ne postoji Olimp na koji nisu spremni da se popnu. Upravo zbog toga među prijavljenim predstavama, dodala je ona, bilo je veoma različitih i po estetici, ali i po kvalitetu.

"Najveća distinkcija se uočava u promišljanju teatra na osnovu glumačke škole iz koje dolaze. Iako u genezi našeg obrazovanja lako zaključujemo da sve glumačke škole izlaze ispod jednog šinjela, godine rada i stvaranje određene osobenosti sredine koja razvija mlade talente i od njih kleše glumačke individue, generisale su autentičan scenski rukopis", kazala je Ljiljana Čekić vodeći se kriterijumima da zaokružen glumac, pored toga što mora da prođe dobar glumački trening, mora i da posjeduje bogatu imaginaciju, empatiju, razvijenu fizičku i emocionalnu memoriju, oplemenjenu kulturu govora, ali i obrazovanje.

Monodrame koje su ušle u ovogodišnju selekciju posjeduju sve nabrojano, zaključila je Čekićeva, i za razliku od prvog izdanja festivala, kada je predstava "Rod i dom", autora Safeta Sijarića, u izvođenju Irfana Kasumovića, odnijela aposlutnu pobjedu i naklonost žirija, ove godine nas očekuje neizvjesna borba u trci za pobjednika drugog izdanja Festivala monodrame mladog glumca.