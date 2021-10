U Gradskom pozorištu "Jazavac" premijera predstave "Banjaluka"

BANJALUKA - Predstava "Banjaluka" Gradskog pozorišta "Jazavac" premijerno će biti izvedena u ovoj kući sutra veče sa početkom u 20 časova. Komad će na scenu postaviti mladi reditelj Nikola Bundalo, a isti je nastao po tekstovima Nikole Pejakovića, Vide Davidović, Željka Stjepanovića, Lane Bastašić, Radmile Smiljanić, Tanje Šljivar i Armine Galijaš. Riječ je o omnibus strukturi.

Sve tekstove dramaturški u jednu cjelinu objedinila je Vida Davidović, a u glumačkoj podjeli su Nataša Ivančević, Dragana Marić, Belinda Stijak, Nataša Perić, Danilo Kerkez, Bojan Kolopić i Aleksandar Runjić.

"Od postanka ljudske vrste, priče i pričanje su osnovni element koji nas razdvaja od drugih živih bića. Te priče imaju svoj život, život koji joj udišu ljudi koji je prenose, od usta do usta, s koljena na koljeno. Tako ćemo i ovdje, u 'Jazavcu', da ispričamo šest priča nastalih iz pera sedam autora", kaže Nikola Bundalo, dodajući da ovo nije predstava koja je isključivo banjalučka.

Ova predstava, naglašava on, tretira univerzalne i opšte probleme, probleme koji su prisutni svuda u svijetu, na svim kontinentima i u svim mentalitetima.

"Mi smo zato tu da progovorimo o tim problemima kroz naše, 'banjalučke' likove, da vidimo kako ih naš grad tretira, da li je gluv i slijep ili želi da ih riješi. Ove probleme tretiramo kroz prizmu naše posebne, hermetično kotlinom zatvorene Banjaluke, grada koji predstavlja univerzum za sebe. To je poseban balon u kojem funkcioniše autentičan sistem koji naseljavaju ljudi čiji životi su nepresušan izvor inspiracije. Grad ne čini geografska lokacija, već ljudi, i ti ljudi će imati priliku da kažu i pokažu nešto o sebi publici", ističe Bundalo.

Mladi reditelj navodi da se ekipa predstave trudila da bude iskrena prema gradu.

Nekoliko riječi uoči premijere kazala je i dramaturg predstave Vida Davidović.

"Bilo je bitno prikazati Banjaluku iz više ideoloških, emotivnih i misaonih perspektiva, ne samo zato što smo osjećali da tako treba, nego zato što je Banjaluka to i zaslužila. Iako je ona kao grad možda i mjesto najvećih kontradikcija za koje znam (od sjaja do očaja, od siromaštva do izobilja, od jedne do druge istorijske stanice), ipak je u mojoj glavi objedinjena u jednu kompaktnu cjelinu sa svim kuršlusom senzacija i različitih atmosfera koje pruža", rekla je Vida Davidović.

Ona otkriva da su dramski tekstovi objedinjeni u komadu vrlo različiti sa svih mogućih pozicija, ali zajedno daju, paradoksalno, jedan proizvod, mehanizam koji funkcioniše, nošen Vrbasom, inače najbržom i najluđom rijekom u svemiru.

"Čini mi se da su taj mozaik i naizgled nepomirljiva pozicija različitih autora, zapravo, prestali da postoje kad smo u procesu svi negdje osjetili taj Vrbas i taj autentični ritam banjalučke kontradikcije, kontradikcije koja u sebi ipak ne nosi podjelu", kaže Vida Davidović. Ovo je predstava, dodaje, o gradu kao takvom i istovremeno o intimnim pričama ljudi u njemu.

"Neke priče imaju veze sa Banjalukom kao takvom, neke sa ljubavnim odnosima, komšijskim odnosima, kriznim situacijama, društvima, rastancima, migracijama i još sa koječim imaju veze ove priče. I to je u opisu gorepomenute kontradikcije. Jer, Banjaluka i 'Banjaluka' mogu da objedine mnogo. To je baš ono što smo htjeli da pokažemo", zaključuje Vida Davidović.