U Konjicu otvoren 7. Festival glumca BiH

Sedmi Festival glumca BiH svečano je otvoren u utorak naveče na Velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjic, a u organizaciji Centra za kulturu konjičkog Narodnog univerziteta.

Na samom početku ovogodišnjeg repertoara, publika je velikim pljeskom pozdravila predstavu "Svu moju ljubav" Sarajevskog ratnog teatra (SARTR).

Riječ je o predstavi autora Laurenta Mauvigniera u režiji Zijaha Sokolovića. U predstavi igraju Selma Alispahić, Igor Skvarica, Sead Pandur, Davor Sabo i Dženana Džanić. Autorski tim, pored redatelja i glumaca čine, dramaturginja Nejra Babić, scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vatreš Selimović, autor muzike Nedim Zlatar i fotograf Dženat

Spomenuti Festival ugostiće devet profesionalnih pozorišnih produkacija uz dva prateća off programa.

"Konjic 'podiže svoje kulise' za: Sarajevski ratni teatar, Pozorište mladih Sarajevo, Kamerni teatar 55, Narodno pozorište Mostar, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, čije gostovanje realiziramo u saradnji sa HKD 'Napredak' Konjic, Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, Narodnim pozorištem Sarajevo, a u regionalnom programu ugostit ćemo Pozorište promena Novi Sad i Atelje 212 iz Beograda, čije je gostovanje omogućila Ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini", kazao je direktor Festivala glumaca BiH Benjamin Mušinović.

Konjičane očekuju i dva off prateća sadržaja, In memoriam Zlatko Dikić u okviru kojeg će biti predstavljena knjiga pisca Amera Tikveše, dok je posljednja noć Festivala rezervirana za dodjelu nagrada i off glazbeni program uz bend "Maratonci".

Mušinović je kazao kako su za održavanje Festivala najvećim dijelom zaslužne teatarske kuće, koje su svojim entuzijazmom i voljom da se pojave na ovom festivalu doprinijele da se ovaj kulturni događaj ne preskoči ove godine.

Zbog reduciranog broja mjesta organizator ove godine neće naplaćivati ulaznice, ali će se ostvarivati mogućnost da se gratis karte dobiju putem generalnog medijskog pokrovitelja Radio Konjica i to pozivom na kontakt: 036 727-230 u okviru live festivalskih emisija.

Festival glumca BiH završiće 20. septembar dodjelom nagrada i priznanja, te koncertom benda Maratonci.

Specifičnost festivala je u tome što je žiri, zapravo, publika koja će svojim glasovima odabrati najboljeg glumca i glumicu Bosne i Hercegovine, a laureati će biti ovjenčani maskama konjičkih drvorezbara.

"Najvažnije je da ove godine ostanemo povezani, uživamo artističke vrijednosti teatarske umjetnosti uz maksimalno poštovanje svih epidemioloških mjera", poručio Mušinović, saopšteno je iz Umjetničkog savjeta 7. festivala glumca BiH u Konjicu.