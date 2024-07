U Mostaru interaktivni spektakl talijanske grupe 'Le Arti per Via'

MOSTAR - U okviru kulturne razmjene između pobratimskih gradova Bassano del Grappa (Republika Italija) i Grada Mostara, u Mostaru od danas do ponedjeljka gostuje grupa "Le Arti per Via".

Tim povodom gradonačelnik Mario Kordić primio je u Gradskoj vijećnici članove grupe koji su priredili mali dio svoga spektakla, spoj svojevrsnog muzeja na otvorenom i ulične umjetnost, koji objedinjuje etnografiju, elemente tradicionalnog muzičkog nasljeđa i starih zanata iz razdoblja velike migracije talijanskog stanovništva.

Građani Mostara takođe će imati prigodu pogledati ovaj performans u subotu, 6. jula, na platou ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače od 19.30 sati te dan kasnije u isto vrijeme na platou ispred caffea ''Lav'' u Fejićevoj ulici.

Gradonačelnik Kordić je podijelio s novinarima kako je prethodno, u razgovoru s gradonačelnicom talijanskoga grada, dogovorio kulturnu razmjenu, istaknuvši pri tome uvjerenje da će nastupi grupe „Le Arti per Via“ biti vrhunac te saradnje.

“Ova grupa je svjetskog renomea. U 40 godina svog postojanja priredili su više od 400 predstava, obišli su čitav svijet i ovim putem bih htio pozvati građane Mostara da sudjeluju u njihovoj predstavi koja je fantastična, interaktivna i koja uključuje sugrađane koji mogu biti dio te priče”, poručio je Kordić.

U predstavi se tematizuju velike migracije talijanskog stanovništva tokom 18. i 19. vijeka, te tradicionalni zanati i talijanska kultura.

Predsjednica kulturnog udruženja ''Le Arti per Via'' Natalia Campana rekla je kako je, zajedno sa članovima grupe i počasnim predsjednikom Giovannijem Posoccom, u Mostar došla u cilju izgradnje novih mostova, kako bi donijeli dašak talijanske kulture i tradicije te pokazala drugima kako su nekada živjeli Talijani.

“Želimo oživjeti nešto što je danas zaboravljeno, stare zanate, običaje i tradicije. U svaku zemlju u koju dođemo prikažemo kako smo nekada živjeli, a i nama samima je važno prisjetiti se našeg nekadašnjeg života”, rekla je Campana.

Inače, svaka predstava, odnosno spektakl koji ova grupa priređuje je rekonstrukcija jutarnjeg buđenja grada kada razni prodavači i zanatlije izlaze na ulice i dolaze do tržnice na kojoj nude svoju robu i usluge.

S obzirom na to da je interakcija s publikom važan dio spektakla, publika ima nevjerovatan osjećaj da je i sama dio nekog davnog mjesta i vremena.

Grupa "Le Arti per Via" osnovana je 1984. godine i od tada je imala više stotina nastupa u Italiji, Evropi i prekookeanskim zemljama. Grupa je utemeljena na osnovu istorijsko-filoloških istraživanja koja je provela lokalna naučnica Elide Bellotti Imperator.

Istraživanja su imala za cilj rekonstruisati likove zanatlija i prodavača koji su između kraja 18. i 19. vijeka te prvih decenija 20. vijeka svoju djelatnost obavljali na ulicama i trgovima. Otuda naziv Arti per Via – umjetnosti za ulicu, prenosi Fena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.