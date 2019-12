U Prijedoru premijera predstave "Šovinistička farsa"

PRIJEDOR - Glumački ansambl prijedrorskog Pozorišta sutra će premijerno odigrati predstavu "Šovinistička farsa", rađenu prema tekstu Radoslava Pavlovića, a u režiji Željka Kasapa.

Režiser i glumac Željko Kasap podsjetio je da je ovaj tekst prvi put režirao Egon Savin 1986. godine, sa Predragom Ejdusom i Josifom Tatićem u glavnim ulogama.

Kasap je naveo da je predstava u bivšoj Jugoslaviji imala odjek, a izvođena je dosta puta na svim kontinentima, pa čak i na Brodveju, podsjećajući da je samo za jedan dan u Beogradu bilo prodato 20.000 ulaznica.

"Bio je to šovinizam umotan u celofan i niko se nije javno usudio otvoriti tu Pandorinu kutiju. Svi su se tome smijali, a poslije nekoliko godina došlo je do rata, pa smo se svi pitali zašto nam je to trebalo", rekao je Kasap na današnjoj konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je istakao da je pomjerio vrijeme teksta - nakon rata u bivšoj Jugoslaviji i nakon bombardovanja u Srbiji, ali da je i dalje aktuelan isti problem sa šovinizmom, kao i sa odlascima ljudi, pa će opet biti postavljeno isto pitanje - zašto je zemlji to potrebno.

"Zadržani su komični elementi koje farsa treba da ima, ali imamo i dramske momente. Ova farsa biće drugačija i jasnija od one od prije 33 godine", najavio je Kasap.

Glumac Dean Batoz igra Srbina Slobodana Mihajlovića kojeg je u praizvedbi igrao Josif Tatić.

"Uvijek je nezahvalno igrati takve kultne predstave, ali mislim da smo se uspjeli izboriti s tim i uraditi nešto novo, što funkcioniše. Ovo je uloga koja glumcu mnogo dozvoljava, ali je ipak spakovana u jedan ram. Stariji će doći da vide kako smo mi uradili urenebesnu komediju, a mladima će to biti i istorijski čas. Biće mnogo smijeha, a kada izađete iz sale - zamislićete se", rekao je Batoz.

U predstavi, koja na duhovit i neutralan način tretira kompleksan odnos između Srba i Hrvata, osim Kasapa i Batoza, igraju i Siniša Vučičević, Dubravko Vukadinović i Marijana Santrač.

Direktor prijedorskog Pozorišta Zoran Baroš najavio je da će odmah nakon premijere početi priprema praznične predstave za djecu, koju će po tekstu Muhidina Šarića režirati Željko Kasap.

Baroš je rekao da je informacija o toj predstvi dostavljena firmama, ustanovama, organizacijama i školama, kao mogućnost organizovanja dodjele paketića za djecu njihovih zaposlenih.

Pretpremijera "Šovinističke farse" je večeras, premijera sutra, a ulaznica košta sedam KM.

Prva repriza najavljena je za subotu, 7. decembar, uz cijenu ulaznice od pet KM.

Druga repriza biće u nedjelju, 15. decembra, a ulaznica će koštati 4 KM.

Sva igranja najavljena su za 20.00 časova u Pozorištu u Prijedoru.