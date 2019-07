U Prnjavoru izvedena multimedijalna predstava "Helen Keler"

Multimedijalna predstava "Helen Keler", o američkoj književnici koja se zbog bolesti suočila sa trajnim gubitkom sluha, vida i govora, ali koja je krajem 19. i početkom 20. vijeka postala uzor i simbol upornosti u savladavanju ograničenja sa kojima se susreću lica sa invaliditetom, izvedena je večeras u Prnjavoru s ciljem da ohrabri pripadnike ove populacije.

Helen Keler bila je slijepa i gluvonijema, ali je upornošću naučila da čita i piše, savladala četiri jezika, te završila fakultet.

Jedna od uloga u predstavi povjerena je slijepoj književnici i scenskoj umjetnici Borki Tadić iz Banjaluke koja se odlično uklopila sa ekipom mladih glumaca banjalučkog pozorišta "Dis" koje je izvelo predstavu.

Tadićeva u predstavi izvodi fragment iz svoje monodrame "U znaku bijelog štapa".

"Na sceni sam sa mladim glumcima, sve se jako dobro uklopilo, predstava se pokazala uspješnom jer smo naišli na odličan prijem gdje god smo gostovali. Tokom turneje koju smo imali po BiH nisam imala redovnu pratnju koja mi pomaže pri kretanju, nego sam bila među ovim mladim ljudima i nijednog trenutka nisam osjećala da sam sama i zapostavljena - bila sam dio ekipe" , rekla je Tadićeva Srni.

Ona je, govoreći o Kelerovoj, naglasila da je to bila žena koja je svojim primjerom dala podsticaj licima sa invaliditetom da se potrude, jer se upornošću mogu savladati poteškoće i postići mnogo u životu.

Dramaturg predstave Ognjen Bogdanović kaže da je ideja za predstavu proistekla iz dugogodišnjeg rada sa licima sa invaliditetom.

"Radili smo predstavu sa gluvonijemima, nakon toga i sa slijepim licima, a onda smo došli i na ideju da ispričamo priču o Helen Keler koja je uprkos invaliditetu uspjela da se izbori u životu, čak nauči i da priča i napiše brojne knjige. Kako je u našem pozorištu u to vrijeme bila Borka, koja je heroina našeg vremena, shvatili smo da možemo napraviti poveznicu između njih dvije", rekao je Bogdanović Srni.

On je istakao da je poruka predstave ono što je davno napisala Kelerova, a to je da ako neko nešto želi u životu, može to i postići ukoliko je želja dovoljno jaka.

Asistent u prnjavorskom Dnevnom centru "Neven" Boško Bijelonić kaže da je svaki vid medijske pažnje i ukazivanje na problematiku lica sa invaliditetom dobro došao.

"Predstava je posebna jer je prva ovakve vrste i mislim da su prisutni večeras mogli da izvuku određene pouke", rekao je Bijelonić.

Organizatori prikazivanja multimedijalne predstave su opštinska Organizacija slijepih u Prnjavoru, Dnevni centar "Neven" i prnjavorski Centar za socijalni rad.

Predstava je izvedena u prnjavorskom Centru za kulturu.