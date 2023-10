U režiji Aleša Kurta: "Jedvanosimsoboakalomistobo" na sceni SARTR-a

SARAJEVO - Višestruko nagrađivana predstava "Jedvanosimsoboakalomistobo" reditelja Aleša Kurta na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) biće odigrana sutra sa početkom u 20 časova.

Dramaturgiju potpisuju Dubravka Zrnčić-Kulenović i Nejra Babić, kostimografiju je radila Melisa Musić Ajkunić, a scenografiju Vedran Hrustanović.

"Pisati tekst o stanju u državi u kojoj već svi o tome pričaju, čitaju, pišu kolumne, raspravljaju, polemišu, svađaju se, šute, vrište, protestuju, odustaju od protesta, je ubacivanje mozga u bubanj veš mašine. Tema o kojima bi se moglo pisati je milon, apsurdnih situacija još više. Najzanimljiviji dio čitavog procesa prije pisanja je samo istraživanje, jer je to dovelo do nekih scena koje moja mašta nikada ne bi mogla ni izmisliti. Od Izvještaja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice 'o odlivanju pameti i ogromnom finansijskom resursu koje iseljeništvo predstavlja za razvoj domovine' do ispovijesti žene koja je nakon poroda iz bolnice otpuštena kao muško, pa sve do spiska zvaničnih zanimanja u Bosni i Hercegovini na kojoj se nalazi i Direktor službe drugdje nerazvrstan", zapisala je o predstavi Nejra Babić, autorka teksta.

U predstavi igraju Maja Salkić, Mirela Lambić, Alban Ukaj, Sead Pandur, Ana Mia Karić, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Davor Sabo, Sanjin Arnautović i Ivana Vlašić.

