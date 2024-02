Umjesto predstave "Siročad": "Tri dana" na sceni BNP-a Zenica

ZENICA - Komad "Tri dana", jedna od najgledanijih predstava Bosanskog narodnog pozorišta Zenica (BNP) rađena prema tekstu Romana Sikore i u režiji Tanje Miletić Oručević, na sceni matične kuće biće odigrana 13. februara od 20 časova.

Naime, zbog bolesti glumca došlo je do promjene repertoara, pa će "Tri dana" biti odigrana umjesto prethodno najavljene predstave "Siročad".

"Autor dramskog teksta 'Tri dana', Roman Sikora, sam je tekst žanrovski determinirao kao crnu komediju, ali je proces postizanja komičkog efekta dosta složen, a humor je često korišten kako bi se sam lik, ali i publika, 'odmakli' od - u suštini - teške, realne i tragične sudbine glavnog lika. Priča prati Gospodina B., koji, u veoma kratkom vremenskom periodu, od uspješnog bankara postaje beskućnik i umire na ulici, sam, bez ičije pomoći. Lik nam, već u uvodu, kaže da je mrtav, a u nastavku pratimo rekapitualaciju njegovog 'uspješnog' života", zapisala je o predstavi Nedžma Čizmo, dramaturginja predstave.

Kako dalje navodi, ovakav princip dedramatizacije, dakle: retrospekcija i najave onoga što ćemo gledati, dramaturški je model koji je često koristio Bertolt Breht u svojim komadima.

"Upotreba takvog modela kod publike proizvodi manje emocionalne involviranosti u samu priču i teže poistovjećivanje sa glavnim likom. Upravo to i jeste cilj u ovoj predstavi: ne saosjećati sa Gospodinom B., nego se istinski zapitati kakav je to svijet iz kojeg on dolazi, čiji je on proizvod, posljedica čega je takva njegova sudbina", zaključuje Čizmo.

U predstavi igraju Nusmir Muharemović, Snežana Vidović, Zlatan Školjić, Siniša Vidović i Adem Smailhodžić.

Za scenografiju i kostimografiju je bila zadužena Sabina Trnka, a za muziku Husein Oručević.

