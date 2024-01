"Up and Down" u SARTR-u: Mladi izvođači sa Down sindromom na pozorišnoj sceni

SARAJEVO - Predstava "Up and Down" režisera Ermina Brave premijerno će biti izvedena 18. januara na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) sa početkom u 20 časova, a ovaj komad rezultat je višemjesečnog rada s mladim izvođačima s Down sindromom.

Vodeći se time da je kultura medij kroz koji se osobe s Down sindromom mogu bolje i slobodnije izraziti i koji im omogućava bogatiji i aktivniji društveni život SARTR i Udruženje "Život sa Down sindromom FBiH" zajednički su stvorili komad "Up and Down".

"Ovi mladi ljudi došli su sa nekim znanjem o pozorištu i sa izuzetnim odgojem. Oni su za nas, kroz proces kako smo ih upoznali, heroji. Njihovi roditelji su još veći heroji zato što je ova generacija završila škole, imaju poslove. Hrabri su, izuzetno posvećeni, otvoreni, spontani, jednostavni, a istovremeno vrlo komplicirani, jaki, ranjivi, beskrajno duhoviti. To će publika vidjeti", rekao je Ermin Bravo, režiser predstave.

Kako je navela Maja Salkić, direktorica SARTR-a, počašćeni su što rade na predstavi i to je početak jednog divnog prijateljstva i dobre saradnje, te da ova kuća u svom programu ima teme koje se tiču marginalizovanih društvenih grupa.

"Uposlenici SARTR-a su sa učesnicima predstave živjeli i zaljubili se u ekipu. Dobili smo još veću i bolju motivaciju da radimo u budućnosti. Otoplili smo prostor i dobili smo nešto potpuno novo, drugačije, ljepše", dodala je Salkićeva.

U predstavi "Up and Down" igraju Ahmed Mašetić, Anes Kujović, Edna Šunjić, Ema Agić, Harun Tanović i Selma Hodžić.

"U predstavi mladi progovaraju o onome što njih tišti, što njima smeta. Ali oni će pokazati i da su vrlo svjesni svog položaja i te svoje želje i strahove koje oni iskazuju, otvoreno dijele sa nama. Vjerovatno je sada na nama da mi kao društvo odgovorimo na te njihove potrebe i zahtjeve", objasnila je Sevdije Kujović, predsjednica Udruženja "Život sa Down sindromom FBiH".

Dodala je da rad kroz umjetnost i slobodu koju umjetnost daje, omogućava osobama sa Down sindromom brže učenje, brže savladavanje određenih vještina koje su im bitne ne samo za stvaranje kulturnog sadržaja, već za samostalnost i samozastupanje.

"Ono po čemu su oni posebni jeste samo po tome kakvi oni zaista jesu. Nikakva druga posebnost ili neposebnost ne treba da igra presudnu ulogu u kreiranju bilo kakvog kulturnog sadržaja koji se tiče osoba s invaliditetom", naglasila je Alena Džebo, umjetnička saradnica za inkluziju.

Kako je navela, svi ljudi su posebni, problematični i teški ponekad, ali ono čemu nas osobe s Down sindromom uče jeste jednostavnost, to je nekad i najlakši put.

Za koreografiju su zaslužne Selma Hodžić i Amila Terzimehić, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš Selimović, a dramaturgiju Emina Omerović.

Prva repriza predstave "Up and Down" zakazana je za 19. januar.

