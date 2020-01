Uskoro u BSP-u: "Omnibusom" do inovativnih projekata

BANJALUKA - Banjalučko studentsko pozorište (BSP), kako je saopšteno iz ove kuće, uskoro kreće u realizaciju projekta "Omnibus of young dramaturgs from EU and BiH", koji realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH.

"Kroz zajednički kreativni rad studenata koji će dolaziti iz svih krajeva Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te stvaranje instant predstava na Podrum sceni u Gospodskoj ulici u Banjaluci, projekat ima za cilj da podstakne mlade ljude na kreativno stvaralaštvo, promišljanje i formiranje vlastitih stavova, a ne pasivno prihvatanje 'serviranih' informacija, kao i uviđanje da se kroz evropsko zajedništvo postižu najbolji i najkreativniji rezultati", glasi saopštenje BSP-a.

U prethodnom periodu, navode u ovoj kući, članovi projektnog tima na čijem čelu je diplomirani pozorišni režiser i magistar dramaturgije Aleksandar Pejaković, prikupljali su potrebne informacije kroz procese istraživanja i analize učenja.

"Osim studenata/dramatruga koji će biti uključeni u sam rad na projeku uključiće se i profesionalci iz oblasti režije, glume, izrade kostima i dizajna, odnosno profesionalci iz onih oblasti koje su neophodne da bi se izvršilo finalno oblikovanje projekta koji prvi put na prostore Bosne i Hercegovine uvodi formu nastanka predstave za 24 časa", saopšteno je.

U prvoj fazi projekta, navode iz BSP-a, pripremne radnje uključivale su istraživanje najperspektivnijih evropskih dramaturga i studenata dramaturgije sa akademija umjetnosti u Bosni u Hercegovini.

"Važno je napomenuti da su istraživanja obavljenа temeljno, dok je konačni odabir obavila stručna komisija BSP-a posebno formirana za obavljanje ovog zadatka, a koja se sastojala od eminentnih predstavnika pozorišne scene Bosne i Hercegovine.

Takođe u pripremnom periodu započet je rad na adaptaciji prostora Podrum scene, gdje su izvršene sve neophodne prepravke", naveli su iz BSP-a.

Plan za realizaciju ovog projekta biće poznat krajem februara, a kroz implementaciju omnibusa maternjih jezika Evropske unije, zaključak je saopštenja, projektni tim Banjalučkog studentskog pozorišta u prvom redu publici će promovisati evropske vrijednosti, istoriju Evropske unije i njen značaj za građane.