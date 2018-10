"Ustav Republike Hrvatske" na sceni Zvezdara teatra

BEOGRAD - Nakon velikog uspjeha jednog od najhrabrijih filmova novog milenijuma, "Ustav Republike Hrvatske", sa pozornice Satiričkog kazališta Kerempuh stiže i istoimena predstava, koja će biti izvedena 16. oktobra na Sceni Danilo Bata Stojković Zvezdara teatra.

Ustav Republike Hrvatske, Ante Tomića i Rajka Grlića, u režiji Vinka Brešana okupila je glumačku ekipu u sastavu: Borko Perić, Nikša Butijer, Ana Maras Harmander, Damir Polšičak, Matija Šakoronja, Vedran Mlikota / Hrvoje Kečkeš.

Profesor Vjeko živi u centru Zagreba s Hrvojem, nepokretnim ocem, nekadašnjim ustaškim oficirom.

Vjekin užitak su noćne šetnje kada, obučen kao žena, luta gradom.

U jednoj od tih šetnji pretuče ga grupa mladića.

U bolnici ga prepozna Maja, medicinska sestra koja živi u podrumu njegove zgrade. Od toga trenutka Maja počinje da se brine o njemu i njegovom ocu.

Zauzvrat Vjeko Majinom mužu, policajcu Anti, pomaže da pripremi ispit iz Ustava Republike Hrvatske.

Tako počinje ova priča o ljubavi i mržnji, priča o četvoro vrlo različitih ljudi koje je sudbina iznenada učinila međusobno zavisnim.

"Ustav Republike Hrvatske" vrlo je intimna, ljubavna priča o četvoro ljudi koji žive u istoj stambenoj zgradi u centru Zagreba.

Priča je to o ljudima koji su međusobno vrlo različiti, od društvenog statusa do seksualne orijentacije, od političkog svetonazora do religija kojima pripadaju ili ne pripadaju. U našoj priči, osim prostora, spajaju ih i njihovi, često suprotstavljeni, "demoni prošlosti".

"Demoni koji ih teraju da žive više u prošlosti, ne u sadašnjosti. Svestan sam da pričati o tome nije ni jednostavno ni lako. Isto tako znam da se u takvoj priči ponekad mora biti direktan, čak i grub. Uz sve to moja namera je vrlo jednostavna, želim se baviti živim ljudima, ne mrtvim idejama. Zato od ove priče i njenih junaka ne namjeravam raditi "tragediju"", izjavio je Rajko Grlić.

Glumačka ekipa "Ustava Republike Hrvatske" nakon učešća na "Joakim Interfestu" u Kragujevcu i na Danima Zorana Radmilovića u Zaječaru stiže i u Beograd, gdje će na sceni Zvezdara teatra izvesti ovaj komad.