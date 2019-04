Veče u znaku glumice Slobode Mićalović

Duodramom "Frenki i DŽoni" u koprodukciji Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Sombor, u kojoj igraju poznati glumci Sloboda Mićalović i Igor Đorđević, u Prijedoru je nastavljen 14. Međunarodni festival pozorišta "Zlatna vila".

Predstava je rađena po tekstu Terensa Mek Nelija u režiriji Tee Puharić.

Riječ je o romantičnoj komediji koja se već četvrtu sezonu igra na sceni "Raša Plaović" Narodnog pozorišta u Beogradu, a u Prijedoru je sinoć igrana revijalno, izvan takmičarske konkurencije.

Bavi se pitanjem mogućnosti zasnivanja nove veze muškarca i žene u četrdesetim godinama koji iz prethodnih veza nose ružna iskustva.

Predstavi je prethodilo predstavljanje glumice Slobode Mićalović s kojom je razgovarala LJiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Sloboda je sa 17 godina upisala glumu. NJen suprug Vojin Ćetković takođe je glumac, kao i pokojni otac, te sestra, ujak i ujna.

Sjeća se početka saradnje s Kusturicom na filmu "Mliječni put". Prvobitno je trebalo da igra ulogu koju je igrala Monika Beluči, kada je to bilo osmišljeno kao mali, kamerni film. Poslije je dopisan njen lik, a s Kusturicom je sarađivala pet godina.

"Mi glumci imamo internu foru kad nam zazvoni telefon u društvu, kažemo: `Ček`, evo Kusta me zove.` A meni se to onda stvarno i desilo. Predstavio se i pitao je li dobio Slobodu Mićalović. Noge su mi se odsekle. Rekao je da me je malo gledao i da je u seriji `Ranjeni orao` video to što njemu treba. Cijenim njegov rad. To je čovek vrhunske kreativnosti", priča glumica.

Na pitanje o saradnji sa Zdravkom Šotrom sa kojim je dosta radila i o njegovoj poznatoj brzini i dinamičnosti, Mićalovićeva je rekla da je dobro što je radeći s njim stekla brzinu i rutinu, jer je kod Kusturice snimala maksimalno osam ili devet puta kadar, a Kusturica je poznat po tome što ima puno dublova i što ponekad snimi kadar iz 20, 30 ili 40 puta.

"Šotra ima jednu teoriju i mislim da i jeste u pravu da glumac ono najbolje što ima ponudi odmah. Ima anegdota o Šotri koja se takođe prepričava među glumcima. Kada ga glumac moli da ponovi kadar, on kaže: `Zašto? Ti da si znala, ti bi to već odigrala bolje. Ne znaš, vjeruj mi, ne znaš! Ovo je najbolje što znaš!` Tako da se s njim nauči da odmah daš najbolje što možeš, jer to je već kupljen kadar i poslije ga gledaš 20 godina", navela je Mićalovićeva.

Sa svojim suprugom Vojinom kaže da se savjetovala u početku, jer je on 10 godina stariji od nje i iskusniji, ali da se pokazalo da to nije dobro.

"U glumačkim parovima kad-tad pojaviće se ženski momenat: eto jesam li ti rekla da je trebalo da prihvatim ulogu i slično. Onda smo se dogovorili da možemo jedno drugom reći šta mislimo, ali da finalne odluke donosi svako za sebe i da se ne mešamo jedno drugom u donošenje odluka. Najviše sam volela sa ocem da pričam o ulogama i projektima", dodala je.

Navela je da je religiozna, da je iz tog razloga kćerki dala ime Vera, da je odrastala uz roditelje vjernike, da ju je to privuklo jer nije bilo agresivno, da je onda i sama pronašla svoj put i da je potreba da uplovi u vjeru veća što je god ona starija.

"Naš profesor Predrag Bajčetić vezivao je naizgled nespojive stvari: glumu i veru. Čitali smo Bibliju na ispitima prve, druge i treće godine. Govorili smo Tabicu naroda što je bila ozbiljna vežba koncentracije koja je zapravo potrebna zbog mira, jer gluma ide iz mira i dubine, a ne iz nemira", dodala je Mićalovićeva.

U okviru pratećeg programa večeras u 18.00 časova biće predstavljena monografija Anite Panić o Petru Kralju o kojoj će govoriti njegov student, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković i profesor s banjalučkog univerziteta Mladenko Sadžak.

U 20.00 časova Gradsko pozorište Podgorica igraće predstavu "Čuvari tvog poštenja" po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, a nakon predstave biće održan okrugli sto.