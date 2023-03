Večeras 95. dodjela nagrade Oskara

Svečana 95. ceremonija dodjele Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i nauke biće održana kasno večeras u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu, a ove godine je favorit komedija "Everything Everywhere All At Once".

Neobična priča o vlasnici jedne perionice uronjenoj u paralelne univerzume, osvojila je najviše, 11 nominacija za Oskara. Film je poslije nominacija dobio još nekoliko američkih nagrada.

Rediteljski duo Danijel Kvan i Danijel Šajnert osvojio je u Holivudu nagradu američkog Udruženja reditelja. Film je prošle godine bio veliki hit. Zaradio je oko 100 miliona dolara širom svijeta. Komedija je osvojila i nagradu Američkog udruženja producenata kao najbolji film.

Po devet nominacija su dobili njemački film "Na Zapadu ništa novo" kao i irska tragikomedija "The Banshees of Inisherin".

Ostvarenje "Na Zapadu ništa novo" njemačkog reditelja Edvarda Bergera osvojilo je nagradu za najbolji film na nedavnoj dodjeli nagrada Britanske Akademije za filmsku i televizijsku umjetnost (BAFTA). Berger (53) osvojio je još jednu nagradu BAFTA za najboljeg reditelja za film koji je adaptacija istoimenog romana Eriha Remarka.

Nagrade DGA, PGA i BAFTA, koje se dodjeljuju prije Oskara, često su pouzdani pokazatelji ko bi mogao da osvoji prestižnju nagradu Akademije filmskih umjetnosti i nauke.

Ostvarenje "Elvis" o legendi rokenrola Elvisu Prisliju dobilo je osam nominacija, dok je film Stivena Spilberga "The Fabelmans" dobio sedam nominacija.

Prošlogodišnja dodjela Oskara na kojoj je ostvarenje "CODA" rediteljke Šan Heder dobitnik Oskara za najbolji film, obilježena je incidentom.

Glumac Vil Smit se tokom ceremonije popeo na binu, i vidno ljut, ošamario je komičara Krisa Roka koji se našalio na račun obrijane glave Vilove supruge DŽejd Pinket Smit, koja pati od alopecije, značajnog gubitka kose.

Smit je Roku rekao da ne pominje njegovu ženu, dok je komičar poslije dobijenog šamara rekao da je to "najveća noć u istoriji televizije". Rok je uporedio obrijanu glavu Vilove supruge s obrijanom glavom glumice Demi Mur u filmu "Dži Aj Džejn" Ridlija Skota iz 1997. godine.

Potom se Smit izvinio primajući Oskara za najboljeg glumca. "Ljubav vas tjera da činite lude stvari", rekao je glumac. Akademija je potom reagovala i osudila Smitov postupak.

Za sada se ne zna da li će ovogodišnji domaćin ceremonije komičar Džimi Kimel pomenuti taj incident.

Pop pjevačica Rijana pjevaće na ceremoniji pjesmu iz filma "Crni panter: Vakanda zauvijek". Pop zvijezda će pjevati svoj hit "Lift Me Up", koji je nominovan u kategoriji najbolje originalne pjesme.

Oskar se dodjeluje u 24 kategorije. Nagradu predstavlja pozlaćena statueta napravljena od britanijuma na crnoj metalnoj osnovi, dugačka 13,5 inča (34 centimetara) i teška 3,85 kilograma. Prikazuje viteza napravljenog u stilu art dekoa, kako drži krstaški mač stojeći na rolni filma.

Svečana ceremonija na kojoj se proglašavaju pobjednici, jedna je od najuglednijih ceremonija dodjele nagrada u svijetu. Ujedno je i najstarija svečanost dodjele nagrada u medijima, prenosi Srna.

Ceremonija će biti održana u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu.

Nominacije za najbolji film:

- "Everything Everywhere All at Once"

- "The Banshees of Inisherin"

- "The Fabelmans"

- "Tar"

- "Top Gun: Maverick"

- "Avatar: The Way of Water"

- "Elvis"

- "All Quiet on the Western Front"

- "Women Talking"

- "Triangle of Sadness"

Nominacije za najbolju režiju:

- Martin Mekdona, "The Banshees of Inisherin"

- Danijel Kvan i Danijel Šajnert, "Everything Everywhere All at Once"

- Stiven Spilberg, "The Fabelmans"

- Tod Fild, "Tar"

- Ruben Ostlund, "Triangle of Sadness"

Nominacije za najboljeg glumca:

- Ostin Batler

- Kolin Farel

- Brendan Frejzer

- Pol Meskal

- Bil Naji

Nominacije za najbolju glumicu:

- Kejt Blančet

- Ana de Armas

- Andrea Rajsborou

- Mišel Vilijams

- Mišel Јeo

Nominacije za najbolju mušku sporednu ulogu:

- Brajan Tajri Henri

- DŽad Herš

- Brendan Glison

- Beri Keogan

- Ke Hui Kvan

Nominacije za najbolju žensku sporednu ulogu:

- Anđela Baset

- Hong Čau

- Keri Kondon

- Stefani Hsu

- DŽejmi li Kertis

Nominacije za najbolji strani film:

- "Na Zapadu ništa novo", Njemačka

- "Argentina, 1985", Argentina

- "Close", Belgija

- "EO", Poljska

- "The Quiet Girl", Irska