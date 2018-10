Vesna Trivalić na sceni poslije 17 godina

Glumica Vesna Trivalić staće na pozorišne daske nakon 17 godina! Glumica će na sceni JDP igrati u predstavi Biljane Srbljanović "Vrat od stakla" u režiji Jagoša Markovića čija će premijera biti 5. oktobra.

"Ovo mi je prva premijera nakon 17 godina. Imam veliku tremu. Želim da znate da me je direktorka Tamara Vučković sve ove godine vrlo brižno i nežno navodila na scenu JDP, da bi to u poslednjih sedam godina u nekim cikličnim krugovima postalo intenzivnije. Moram da vam kažem da sam u dubini duše odustala od pozorišta. Prvi put kada sam imala veći posao, kada sam imala nešto veće da snimam, zvala sam mog pokojnog profesora Vladimira Jevtovića koji mi je tada rekao: “Očekivao sam da ćete me pozvati. Zanat imate, ali su vam svi aparati na nuli i ko god vam kaže drugačije molim vas da verujete meni, jer je to iz prve ruke”. Kada me je poslednji put Tamara zvala moj odgovor je iznenadio i mene i nju. Kada mi je postavila pitanje na poseban i drugačiji način ja ne znam ko je iz mene odgovorio: 'Da hoću, pošalji mi tekst'", jedva je izgovorila od uzbuđenje Vesna Trivalić.

Ona je istakla da je po povratku u pozorište shvatila da se tu nalazi sve ono lijepo zbog čega je i upisala akademiju, prenosi kurir.rs.

"Nekako mi se život vratio, vratila mi se radost kada sam stala na scenu. Zahvalna sam što radim sa Jagošem Markovićem. Ovo nam je prva saradnja, a studirali smo zajedno. Ovo vam je zapravo kao vrtić za odrasle – puno strasti, igre, ljubavi… Užasno sam srećna što igram sa Sekom Sablić. Nju strašno volim i poštujem. Obožavam. Malu Milicu s kojom takođe igram sam prvi put videla u “Senkama nad Balkanom” i ostala sam opčinjena. Sa Irfanom, Anitom, Mićalovićem na sceni…pa ovo je ostvarenje sna! Znate, kada glumci sanjaju ovo je to. Šta sam uradila ne znam, videćemo ali imam leđa u najfantastičnijem reditelju i najboljim glumcima", rekla je glumica i još jednom se izvinila na tremi koju ima dok govori.

Ona se posebno zahvalila Biljani Srbljanović na fantastičnom tekstu.

"Njene replike sam igrala na televiziji i tada je sidro bilo u onome što se izgovori, u rečima. Sada u ovom komadu za moj lik Svetlane je taj najvažniji deo koji izgovaram između redova. Tu poetiku, dramu i ono što je komično i taj način na koji Biljana piše, meni je inspirativan i blizak. Uzbudljivo je i važno i zahvalna sam što mogu da sve to izgovorim na sceni. Hvala joj na tome", zaključila je Trivalić.