Vidović: Očekujemo šest dana pozorišne magije na Savi

​GRADIŠKA - Drugo izdanje Festivala pozorišta Republike Srpske "Ljubica", u čast Ljubice Stefanović (1888-1946), prve profesionalne glumice iz Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak, 20. maja, u Gradskom pozorištu Gradiška otvoriće monodrama "Povratak" pisca i reditelja Gvozdena Đurića.

Riječ je o predstavi rađenoj u produkciji domaćina festivala Gradskog pozorišta Gradiška, u kojoj igra Zlatan Vidović, glumac i direktor ovog pozorišta.

"Gradsko pozorište Gradiška će ove godine festival 'Ljubica' otvoriti jednom monodramom, jednom praizvedbom, tako da držimo tu tradiciju da radimo nove tekstove, tekstove mladih autora, praizvedbe. Mislim da je to sjajan put", rekao je Vidović za "Nezavisne".

Predstava domaćina ne učestvuje u takmičarskom programu, a selektor ovogodišnjeg takmičarskog programa bio je glumac Željko Erkić.

U njegovu selekciju ušle su predstave "Čelične magnolije" Narodnog pozorišta Republike Srpske, koje će igrati u utorak, 21. maja, zatim predstava "Istina" Gradskog pozorišta "Jazavac" koja je zakazana za srijedu, 22. maj, slijedi predstava "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić" Gradskog pozorišta Semberija, koja je na repertoaru festivala u četvrtak, 23. maja, dok takmičarski program u petak, 24. maja, zatvara komad "Kauboji" rađen u produkciji Pozorišta Prijedor.

"Mislim da je Željko Erkić napravio sjajnu selekciju, da je odabrao najbolje iz ove sezone u pozorištima širom Republike Srpske. Očekujem mnogo dobre predstave, jer ovaj put imamo i komade koji u sebi imaju elemente mjuzikla, imamo predstave sa odličnim koreografijama i plesnim elementima. Ovaj put ćemo, dakle, produkcijski biti bogatiji. Na kraju imamo i revijalnu predstavu koju u čast nagrađenih izvode Vuk Kostić i Sloboda Mićalović, a riječ je o komadu 'Dečije povrede'", ističe Vidović, dodajući da pomenuta predstava zatvara festival 25. maja.

Promotivna cijena za prvih 100 paketa karata bila je 35 KM do 20. aprila, a iako je do sada prodano duplo više, kako ističe Vidović, promotivne cijene ostaju do 1. maja.

"Interesovanje je ogromno. Promotivne karte su prodavane do 20. aprila i mi smo produžili taj rok do 1. maja. Prodano je i rezervisano do sada oko 200 paketa koje su kupovale razne firme i organizacije, što znači da će svaku noć biti puna sala. Uskoro puštamo i pojedinačne karte u prodaju. Karte za predstavu u čast nagrađenih biće prodavane odvojeno, tako da nas ove sezone očekuju puna i velika i mala sala u Gradskom pozorištu u Gradišci", navodi Vidović.

On kaže da nas i u drugom izdanju festivala, kao što je to bio slučaj i u prvom debitantskom izdanju, očekuje bogat prateći program.

"Imaćemo svirke poslije svake predstave, različiti su bendovi. To je nešto jako lijepo što publika poprilično voli - da druženje ne završi poslije predstave, nego da se družimo i nakon toga, da pričamo o predstavi. Takođe ćemo imati okrugle stolove koje smo imali i prošle godine, a koje će voditi naš novinar iz Gradiške Nebojša Ristić. On radi zaista sjajan posao na tim okruglim stolovima", ističe Vidović.

U okviru pratećeg programa svirke će se odvijati u Ljetnoj bašti "Staro mjesto". Tu, u večeri otvaranja festivala, nastupa grupa "Stringsi", a u narednim večerima publika će imati priliku da posluša i pogleda grupe "Acoustic house", "Hangover" i "BiP".

Proslavljeni glumac koji i na čelu Gradskog pozorišta Gradiška radi sjajan posao dodaje da će ove godine predavanja držati njegov čuveni stariji kolega.

"Ove godine ćemo imati i jedan masterklas, a možda i više, još to dogovaramo. Dolazi nam doajen našeg glumišta Zoran Cvijanović koji će raditi u saradnji s Akademijom umjetnosti u Banjaluci, čiji je dekan Dragana Purković Macan. Ona je i u žiriju ovogodišnjeg festivala 'Ljubica'. S njom smo dogovorili da studenti Akademije umjetnosti dođu i poslušaju predavanja Zorana Cvijanovića. Vidjećemo da li ćemo imati još nekoga", kaže Vidović, otkrivajući da su pored Dragane Purković Macan, članice žirija drugog izdanja "Ljubice" Nataša Drakulić, scenaristkinja, te Marija Pikić, glumica.

Nataša Drakulić i Marija Pikić, kako kaže Vidović, takođe će se obratiti studentima banjalučke Akademije umjetnosti prilikom održavanja predavanja.

"Očekuje nas zaista sjajan program. Imaćemo ove godine i izvještavanja sa svake noći festivala koje ćemo objavljivati na društvenim mrežama. Pitaćemo našu publiku kakvo je njihovo mišljenje o predstavi, da li uživaju i kakva im je festivalska atmosfera. Poštujemo i njihovo mišljenje, a ne samo mišljenje stručnog žirija. Gradiška jedva čeka tih šest dana pozorišne magije na Savi", zaključuje Vidović.

