Više od 170 glumačkih nada pred publikom u GP "Jazavac"

BANJALUKA - Na sceni Gradskog pozorišta "Jazavac" u petak su počele prezentacije rada i prikazivanje predstava Škole glume i govora Studija "Jazavac", a publika će rezultate rada polaznika svih generacija moći gledati svako veče u 19 časova, do četvrtka, 24. juna.

Takođe, ove godine se obilježava i 10 godina od osnivanja Studija "Jazavac", a ovo je jedna od programski najbogatijih sedmica ovog studija do sada.

"Pored 11 prezentacija, tokom ove godine urađene su i tri predstave od kojih će dvije biti izvedene tokom Sedmice Studija 'Jazavac', a treća na početku naredne sezone. Svih 13 grupa vrijedno je radilo sa predavačima. Prezadovoljni smo mladim ljudima koji su u našem studiju, ali i mentorima, našim divnim kolegama koje rade s njima i nesebično im prenose svoja znanja", rekla je Dragana Marić, osnivač i predavač Studija "Jazavac" za "Nezavisne".

Marićeva je dodala da njihova zajednička energija, kreativnost i mašta daju vjeru u bolje sutra, a pored toga od ove godine imaju i dvije grupe odraslih polaznika. "Vjerujem da će i njihov rad biti izuzetno zanimljiv publici", izjavila je Marićeva.

Senad Milanović, glumac i predavač ovog studija, kazao je za "Nezavisne" da je velika čast i zadovoljstvo biti mentor divnim, mladim ljudima te ih učiti prve korake na sceni, razvijati im maštu i njegovati njihovu zaigranost.

"Prikazaćemo osnovne vježbe radnje, situacije i odnosa, od bespredmetnih radnji (koje služe za koncentraciju i razvijanje uobrazilje), njihove izmišljene 'reklame', interpretacije scena iz crtanih filmova te razne improvizacije na različite teme", objasnio je Milanović.

Škola glume u Gradskom pozorištu "Jazavac" traje tri godine i za svaku godinu postoji poseban plan i program. Milanović je pojasnio da je ta škola slična glumačkoj akademiji, naravno sa prilagođenim programom za uzrast polaznika.

"Svima treba omogućiti i ponuditi šansu da se okušaju u svijetu glume ukoliko je to njihovo htijenje i volja. I to je jedna od prednosti Škole glume u 'Jazavcu', jer mi ne pravimo audicije i ne biramo one posebne, nego su za nas svi posebni. Neće svi postati diplomirani glumci, odnosno glumice, ali će im ova škola zasigurno pomoći da budu bolji i kreativniji ljudi", naglasio je Milanović.

Miljka Brđanin, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske, ove godine je imala priliku da kao predavač u Studiju "Jazavac" prvi put u istoriji ove škole sarađuje s grupom odraslih ljudi.

"U novembru 2020. godine smo pokrenuli Školu glume za odrasle, a po zainteresovanosti nam se potvrdilo da je to bila dobra ideja. To je odraslim ljudima neka vrsta hobija te mogućnost da imaju slobodu da se oprobaju u scenskom izrazu i da ispune neke svoje želje odranije. Takođe, ovo nam otvara mogućnost da imamo obučene statiste za reklame, serije i filmove, a da se oni kroz to osjećaju slobodno i da se zabavljaju", rekla je Brđaninova za "Nezavisne".

Ona je objasnila da je izvanredno vidjeti odrasle ljude koji imaju svoja zanimanja, koji su formirane ličnosti kako se oslobađaju i kako se igraju.

"Na prezentaciji ćemo imati priliku da vidimo naš javni čas. Treba napomenuti da imamo dvije grupe odraslih, a drugu grupu vodi glumica Nataša Ivančević. Publika će vidjeti kako su naši polaznici prošli kroz osnovne korake glume, na primjer sukob, radnja, igra i 'ja u datim okolnostima'. Željela sam da glumom probudim uspavano dijete u njima", zaključila je Brđaninova.

U svim programima učestvovaće više 170 članova ovog studija. Takođe, od 18. juna počinje upis u naredni ciklus predavanja u Studiju "Jazavac". Upis se završava 31. avgusta, dok časovi počinju u septembru.