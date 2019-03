Vivijana Durante otvorila Beogradski festival igre

​Primabalerina Londonske kraljevskre opere i milanske Skale, najpoznatija interpretatorka dramskog baletskog repertoara Vivijana Durante, otvorila je sinoć u Sava Centru 16. Beogradski festival igre koji se ove godine održava pod sloganom "Emocije".

Durante je rekla da je čast biti na Beogradskom festivalu igre na kome će publika imati priliku da gleda djela izuzetnih umjetnika iz čitavog svijeta.

"Često sam zatečena kako svaki pojedinac može lično da doživi neku predstavu I kako ona može da utiče na emotivnom, intelektualnom, duhovnom i čak vizičkom nivou. Igra nam omogućava da se povežemo sa svojim unutrašnjim bićem kroz moć pokreta i zvuk muzike", istakla je Durante.

Ona je rekla da igra ima moć da zabavi, stvori zadovoljstvo, izazov, ali i da šokira i nikada ne prestaje da se razvija.

"Jedva čekam da vidim šta će nam budućnost donijeti u oblasti igre. Osjećam izuzetnu privilegiju što mi je dat dar igre i nadam se da ćete tu istu privilegiju i vi osjetiti na ovom velikom slavlju igre", rekla je Durante.

Osnivač i direktor Beogradskog festivala igre Aja Jung naglasila je da nema toliko emocija, od osmijeha do suza i od ljubavi do inata, vjerovatno ni festivala ne bi bilo.

"Da sastav supstanci koje čine programski sadržaj nije vrhunski, sigurno ne bi zavredeo pažnju publike, partnera i medija, u zemlji i inostranstvu. Želim unaprijed da zahvalim umjetnicima zbog svega dobrog što će ostaviti našem gradu i zemlji. Zbog emocija, energije i posvećenosti", rekla je Jung.

Ona je podsjetila da umetnost oduvek traga za lepim, za emocijom, za onim što je u životu običnih ljudi nedostižno, magično i spektakularno, a opet iskonsko i jednostavno.

"Uprkos neizrečenom, igra pokreće emocije. U rukopisu spretnih koreografa, postaje zanimljivija od dramskog teatra. U našoj bočici je koncentrat dragocijenih emocija - 16 ml za obnovu najboljih ljudskih osjećanja", poručila je Jung.

Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je uoči svečanog otvaranja istakao da će srpska prestonica naredne tri nedjelje biti centar umjetničke igre na planeti.

"Ako postoji festival koji je za sebe obezbedio mesto u samom vrhu kada je u pitanju kultura u svijetu, onda je to Beogradski festival igre. Mi imamo mnogo festivala, neki su više, neki manje uspešni, neki imaju dužu, neki kraću tradiciju, ali Beogradski festival igre je uspio za kratko vreme da dobije jedno od najvažnijih mesta u svijetu i time možemo biti ponosni", rekao je Vesić Tanjugu.

On je primijetio da nije lako organizovati ovakav festival i dodao da Aja Jung ove godine ima veću podršku Grada Beograda i Republike Srbije i da je to i zaslužila, te da je to dobra poruka za sve koji organizuju dobre festivale i mogu da postignu svjetski nivo, da će država ulagati u njihovu organizaciju.

"Posebno smo ponosni što se Beogradski festival igre neće održvati samo u Beogradu nego i u Novom Sadu i Vršcu, što znači da ćemo verovatno naredne godine ovaj lep festival organizovati i u drugim gradovima", rekao je on.

Vesić je podsjetio i da je danas 20 godina od početka NATO bombardovanja naše zemlje.

"Tu ima neke simbolike, da 20 godina od početka bombardovanja, pored toga što obeležavamo to što se desilo, mi slavimo i život i pokazujemo da smo u nečemu postali možda i najbolji u svetu", rekao je Vesić.

Za svečano otvaranje 16. Beogradskog festivala igre odabran je Holandski teatar igre koji na svoje šesto gostovanje u Beogradu došao sa tri koreografije Pola Lajtfuta, Sola Leona i Marka Gekea.

Do 12. aprila predstaviće se ukupno 16 trupa iz 11 zemalja.