Vladimir Posavec Tušek za "Nezavisne": Nikolu Teslu predstavio sam kao superheroja

Predstava "Tesla - prilagođavanje anđela" autorski je projekat glumca Vladimira Posaveca Tušeka, a donosi priču o posljednjem satu života jednog od najvećih naučnika svih vremena Nikole Tesle.

Ovaj misteriozni komad, koji je Posavec Tušek u ulozi režisera obradio kao psihološku dramu, u okviru regionalne turneje izveden je u brojnim gradovima, a sa 80. godišnjicom od smrti velikog naučnika, koja je obilježena prošle godine, nije završio teatarski život, pa će tako biti odigran u Kulturnom centru Gradiška sutra u 20 časova.

Radnja prestave odigrava se 7. januara 1943. godine, u hotelu "New Yorker" u kojem je Tesla (Vladimir Posavec Tušek) proživio svoje posljednje dane. U posjetu mu dolazi demon predstavljen kao novinar Smit (Momčilo Otašević), koji pokušava da otkrije tajnu o pomicanju zvjezdanih putanja u cilju postizanja čovjekove besmrtnosti.

Kroz borbu dobra i zla ispričana je priča o Tesli kao čovjeku, o njegovoj duši, odnosu prema alkoholu, novcu, kocki, ženama, strahovima i drugim naučnicima.

Posavec Tušek je pozorišni i televizijski glumac koji je do sada ostvario preko 70 uloga, a više o iskustvu rada na predstavi "Tesla - prilagođavanje anđela" i planovima za buduće dane govorio je u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Publici u Kulturnom centru Gradiška predstavićete se komadom "Tesla - prilagođavanje anđela". Ovu predstavu izvodili ste više puta u brojnim gradovima regiona, šta Vam je najveći izazov da donesete pred gledaoce svaki put kad igrate ovaj komad?

POSAVEC TUŠEK: Ovo je predstava koja je obišla skoro cijeli region. Odigrali smo je u preko 40 gradova, od Skoplja do Ljubljane, i na to smo jako ponosni. Izazovi su najviše tehničke prirode, jer smo je odigrali u stvarno različitim ambijentima, od kamerne do klasične scene i na velikom broju različitih otvorenih prostora.

NN: Predstava se odigrava u posljednjem satu Teslinog života, negdje između života i smrti. Kakve sve režiserske i glumačke mogućnosti pruža ova okolnost?

POSAVEC TUŠEK: Ovo je pre svega snažna glumačka predstava. Što se tiče režije, upotrebio bih izraz "unutrašnja režija". Koncept je vrlo jasan i precizan, u tri poteza takoreći. Ostalo je esencija pozorišta, a to je glumačka suigra. Lik Nikole Tesle posmatrao sam kao superheroja, prevedeno na jezik popularan u današnjoj holivudskoj kinematografiji, dakle, Marvelovski. Prvog čoveka koji je stvorio munju. Njemu sam suprotstavio demona, koji se predstavlja kao novinar, a koji je u stvari došao po tajnu besmrtnosti. Predstava se, dakle, odigrava u noći Nikoline smrti (na Badnje veče) i pratimo poslednji sat njegovog života, ali publika zajedno sa njim shvata da je to zapravo prvi sat njegove smrti. Lišio sam se ograničenja u vremenu i prostoru i na taj način sam za publiku pokušao otvoriti vrata onostranog.

NN: Na šta se odnosi "prilagođavanje anđela" iz naslova predstave?

POSAVEC TUŠEK: Na Nikolino prilagođavanje ovom svetu rekao bih.

NN: Jedna od tema je uvijek aktuelna tema besmrtnosti. Koliko ta trka za "vječnim životom" može da pojede život koji trenutno živimo?

POSAVEC TUŠEK: Tome smo svi svedoci, ali ova predstava se bavi jednom drugom vrstom borbe, koja se ne odnosi na bitku sa godinama i željom za vječnom mladošću. Radi se o borbi protiv samog Boga, koja se trenutno odvija na ovoj našoj planeti, a koju mi najčešće ne primećujemo u moru informacija kojima smo bombardovani na dnevnoj bazi.

NN: Tesla je jedna od onih osoba o kojima znamo sve, a ne znamo ništa. Šta je Vama bio glavni cilj koji ste željeli da postignete izvođenjem ovog komada?

POSAVEC TUŠEK: Razlog je bilo upozorenje koje mogu da pošaljem kroz posao kojim se bavim, a to je pozorište.

NN: Na sceni ste sa kolegom Momčilom Otaševićem, za kojeg ste u više navrata rekli da s njim imate odličnu saradnju. Kako je tekla dinamika pripreme ove predstave?

POSAVEC TUŠEK: Predstavu smo napravili relativno brzo, za tri nedelje. Kako se nas dvojca poznajemo relativno dugo i sarađivali smo više puta na TV projektima, Momo mi je nekako bio logičan odabir. Ispostavilo se da smo se i na sceni jako lepo uklopili kao partneri. Produkcijske predradnje su trajale duže.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, možete li nešto da najavite?

POSAVEC TUŠEK: Upravo mi je izašla premijera predstave "Iza paravana" po novom tekstu Dore Delbianko u Kazalištu "Knap" u Zagrebu. U pretpripremama sam za svoj novi projekt radnog naslova "Rob", koji ću takođe raditi u saradnji sa Momčilom i koji će biti nekakav logičan nastavak "Tesle", a tematiziraće ropstvo novcu, odnosno profitu, ali ovog puta iz ugla običnih, malih ljudi sa Balkana u zapadnom sistemu vrednosti.

