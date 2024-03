"Ženski razgovori" u Banjaluci i Prijedoru

BANJALUKA, PRIJEDOR - Kultna komedija "Ženski razgovori" u kojoj igraju bardovi srpske pozorišne scene gostovaće 25. marta u Kulturnom centru Banski dvor i dan poslije 26. marta u Pozorištu Prijedor.

"Glavne uloge u predstavi tumače legende filmskog i pozorišnog glumišta Svetlana Bojković, Vesna Čipčić i Milan Caci Mihailović, a autor originalnog teksta je Duško Radović", saopštila je agencija Venturo, koja je organizator gostovanja.

Ulaznice je moguće kupiti, kako su javili, na biletarnici Banskog dvora od 14 do 18 časova radnim danima te subotom od 10 do 13 časova, te od osam do 14 časova u Pozorištu Prijedor.

"Biti na sceni preko 30 godina, s istim partnerima, u istom komadu i kostimu, na granici je čuda. Koliko zadovoljstva i radosti, interesantnih gradova, zemalja, ljudi i utisaka. Da sam poslije svake predstave napisala samo po jednu rečenicu dobila bi se respektabilna knjiga", riječi su Vesne Čipčić kojima je opisala iskustvo izvođenja predstave "Ženski razgovori".

