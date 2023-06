Zlatne balerine BLOK-a osvojile Krk

BANJALUKA - Plesni klub BLOK Banjaluka predstavio se na međunarodnom turniru u Malinskoj (Krk) u selekciji modernog baleta, gdje su ostvarili zapažene rezultate.

Baletski duo "You Lost Me", Jana Kučuk i Nađa Pikula, osvojile su prvo mjesto na "Island Dance Competitionu". Grupa "Jar of Hearts" osvojila je treće mjesto, a medaljama su se okitile: Anja Pe-trušić, Anastasija Sladojević, Sofija Ognjenović, Nađa Pikula, Ena Markanović, Marina Savičić, Sofija Kučuk i Jana Kučuk.

U kategoriji solo, balerina Anastasija Sladojević, sa izvedbom "Titanium" osvojila je bronzu. Sve koreografije potpisuje Natalija Ninić. "Island Dance Competition" održan je 17. i 18. juna, a okupio je nekoliko hiljada učesnika iz više od 20 zemalja, kao i plesne sudije, koreografe i instruktore iz cijelog svijeta.

Plesni klub BLOK Banjaluka do sada je ostvario više od 170 pobjeda, od čega i pobjedu na Svjet-skom prvenstvu u Italiji 2018. godine.

Godišnji koncert Plesnog kluba BLOK biće održan u četvrtak, 22. juna, u Dječijem pozorištu Repu-blike Srpske sa početkom u 20 časova.