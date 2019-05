10 slika koje su ostavile dubok trag u istoriji umjetnosti

Šetao sam sa dva prijatelja kad je sunce krenulo da zalazi... Odjednom, nebo je postalo crveno kao krv. Stao sam i naslonio se na ogradu, osjećajući se neopisivo umorno. Jezičci vatre i krvi protezali su se preko plavičasto-crnog fjorda. Moji prijatelji su nastavili da hodaju, dok sam ja zaostao za njima, drhteći od straha. Tada sam čuo ogroman, beskonačan krik prirode, rekao je svojevremeno Munk o svom najpoznatijem djelu, prvobitno naslovljenom "Der Schrei der Nator" (Krik prirode).

Može li umjetničko djelo promijeniti svijet? To je pitanje koje zahtijeva diskusiju; ali ako se misli samo na umjetnički svijet - onda definitivno može. U nastavku je 10 djela koja su se izdvojila kultnim statusom, važnošću i uticajem na kasniju umjetnost, poredanih hronološki.

1. Mazačo, "Porezni novčić"

Prije ove slike umjetnička djela su djelovala dvodimenzionalno, nije bilo iluzije dubine i prostora. Zbog toga, njeno otkriće ima ogromnu važnost.

Drugi velikan rane renesanse, Mazačo, u potpunosti je ovladao ovim za to vrijeme revolucionarnim principom i primijenio ga u svojim djelima. Koristio je i tada novu tehniku - chiaroscuro (jak kontrast svjetlosti i sjenke), koju su kasnije koristili i Leonardo da Vinči, Rembrant i umjetnici baroka. Osim "Poreznog novčića", njegovo još jedno izuzetno poznato djelo je i "Sveto trojstvo", koje takođe odlikuje dubina.

Gdje je možete vidjeti? Kapela Brankači (Firenca, Italija)

2. Sandro Botičeli, "Rađanje Venere"

Što se tiče inspiracije za ovo veličanstveno djelo, po nekima je to Ovidijeva "Metamorfoza", gdje je Venera predstavljena kako naga stoji u školjci na obali mora, dok drugi smatraju da su to stihovi iz antičkih Homerovih himni.

Dolaskom renesanse i povratkom antičkih ideala, Botičelijeva Venera je jedna od prvih ženskih figura tog doba prikazana obnažena. Do tada, u srednjem vijeku, svi su uglavnom morali da budu prekriveni (osim Adama i Eve). Jedna je to od prvih slika u Toskani slikana na platnu, koje je u to doba otkriveno i dobijalo na popularnosti.

Gdje je možete vidjeti? Galerija "Ufici" (Firenca, Italija)

3. Leonardo da Vinči, "Mona Liza (Đokonda)"

Da je misteriozni Đokondin osmijeh izuzetno bitan za svijet umjetnosti već svi znaju. Vrijednost ove slike procjenjuje se na 700 miliona američkih dolara i, po nekim izvorima, svake godine je vidi šest miliona ljudi.

Vrijednost ove slike ne leži samo u gorepomenutim ciframa, već i u svim inovacijama koje je Leonardo da Vinči uveo slikajući je, kao i brojem pitanja bez jasnog odgovora koja postoje oko nje.

Tehnika kojom je naslikana zove se sfumato, što, po objašnjenju samog Leonarda, znači da je slika bez linija i ivica, kao da je zadimljena. Takođe, promijenio je dotadašnja ustaljena pravila kompozicije i uopšte slikanja portreta.

Gdje je možete vidjeti? Muzej "Luvr" (Pariz, Francuska)

4. Rembrant, "Noćna straža"

"Noćna straža" je grupni portret naručen povodom posjete Meri Mediči Holandiji 1638. godine. Predstavlja amsterdamsku gradsku stražu (danju, ne noću, ali se naziv ipak zadržao).

Osim što je posjedovao izuzetnu vještinu, Rembrant se nije držao uobičajenih pravila koja se vezuju za ovakve slike: svjetlo je dramatično, poze su atipične i ne vide se svi podjednako; kapetan, poručnik i misteriozna djevojčica okupana svjetlom su u prvom planu. U to vrijeme na klasičnim grupnim portretima svi su se vidjeli podjednako.

Više puta je suočena sa vandalizmom; dva puta su pokušali da je unište nožem, a jednom kiselinom.

Gdje je možete vidjeti? Rajks muzej (Amsterdam, Holandija)

5. Klod Mone, "Impresija, rađanje sunca"

Slika koja predstavlja francusku luku Avr u zoru ušla je u istoriju umjetnosti kao djelo po kojem je cijeli jedan pravac, impresionizam, dobio ime.

Otkriće fotografije imalo je veliki uticaj na slikarstvo tog doba. Umjetnike impresionizma nije zanimao predmet, već svjetlost; potezi su široki, a detalji mahom zanemareni. Mone je radio serije slika koje bi prikazivale isti prizor, ali u različito doba dana, kada drugačija svjetlost pada na njega. Druge dvije stvari koje je impresionizam prigrlio, a koje su promijenile umjetnost su otkriće principa komplementarnosti boja (što se može vidjeti i na ovoj slici, na kojoj se nalaze komplementarne boje plava i narandžasta) i prodavanje boja u tubi. Nanosili su ih direktno na platno, ne čekajući da se stari sloj osuši.

Gdje je možete vidjeti? Muzej "Marmotan-Mone" (Pariz, Francuska)

6. Vinsent van Gog, "Zvjezdano nebo"

Vjerovatno najpoznatije i najvoljenije Van Gogovo djelo naslikano je u mentalnoj instituciji "Sen Remi de Provans", gdje je smješten poslije poznatog incidenta sa odsijecanjem uha. Na istom mjestu je nastao veliki broj njegovih slika, među kojima su i "Irisi".

Neka od Van Gogovih djela, ovo pogotovo, smatraju začetkom ekspresionizma, fovizma i apstrakcije.

Gdje je možete vidjeti? Muzej moderne umjetnosti - MoMA (Njujork, SAD)

7. Edvard Munk, "Krik"

Ova slika je poznata i prisutna u popularnoj kulturi gotovo kao "Mona Liza". Prikazuje osjećanja na intenzivan i izuzetno ekspresivan način, čime je inspirisala pripadnike ekspresionističkog pokreta 20. vijeka (ona sama je nastala 1893. godine).

"Šetao sam sa dva prijatelja kad je sunce krenulo da zalazi... Odjednom, nebo je postalo crveno kao krv. Stao sam i naslonio sam se na ogradu, osjećajući se neopisivo umorno. Jezičci vatre i krvi protezali su se preko plavičasto-crnog fjorda. Moji prijatelji su nastavili da hodaju, dok sam ja zaostao za njima, drhteći od straha. Tada sam čuo ogroman, beskonačan krik prirode", rekao je svojevremeno Munk o svom najpoznatijem djelu, prvobitno naslovljenom "Der Schrei der Nator" (Krik prirode).

Gdje je možete vidjeti? Nacionalni muzej (Oslo, Norveška)

8. Prva apstraktna slika vodenim bojama Vasilija Kandinskog iz 1910. godine

Jedan je od najznačajnijih predstavnika apstraktne umjetnosti, a ova njegova slika možda je i prvo čisto apstraktno djelo. Apstrakcija je tada bila nešto potpuno novo u umjetnosti Zapada, pravac koji ne slijedi prirodne oblike, boje i načelo prostora. Za Kandinskog umjetnost je bila sredstvo da prenese duhovnost i dubinu ljudskih emocija univerzalnim, svima razumljivim jezikom. Htio je da slika onako kako melodija zvuči. Uticao je ne samo na kasnije stvaranje pravaca kao što je apstraktni ekspresionizam, nego i na mnoge umjetnike, među kojima su Polok, Mark Rotko i mnoge druge neoekspresioniste. Postoje dvije vrste apstraktne umjetnosti... Jedna je ekspresivna, odnosno lirska, kojoj pripada Kandinski. Druga je geometrijska, čiji je najbolji predstavnik Piet Mondrian.

Gdje je možete vidjeti? Centar "Žorž Pompidu" (Pariz, Francuska)

9. Pablo Pikaso, "Gernika"

Ovo ulje na platnu, široko 3,5 metara i dugačko skoro osam, bio je Pikasov način da prenese sve muke i patnje Španskog građanskog rata. Prikazuje rat onakav kakav je - kao stradanje i bol običnih ljudi, a ne herojstvo i trijumf pobjedničke vojske. Puno je simbola, od kojih je najstrašniji majka koja drži svoje mrtvo dijete. Nazvano je po Gernici, španskom gradu koga su nacisti bombardovali. Po nekima, ovo je posljednja velika slika; u doba u kome je nastala umjetnošću je već moglo da se nazove bilo šta (Dišanov čuveni pisoar izložen je dvije decenije ranije).

Gdje je možete vidjeti: Muzej kraljice Sofije (Madrid, Španija)

10. Endi Vorhol, "Konzerve kembel supe"

Može li komercijalna roba masovne proizvodnje da postane umjetnost? Prije Vorhola odgovor bi najvjerovatnije glasio "ne".

Otac je pop arta i prvi koji je iskoristio potencijal masovnih medija. Uticao je na druge i svojim shvatanjem uloge umjetnika (među "drugima" su umjetnici kao što su Džef Kuns, Demijan Hirst i Takaši Murakami). Po njemu, umjetnik je poput modnog dizajnera čija je uloga da osmisli i dizajnira, ali ne i fizički stvori djelo. Vorhol je proglašen za najuticajnijeg umjetnika 20. vijeka, zajedno sa Pikasom.

Poznate "Konzerve kembel supe" iz 1962. godine njegov su prvi rad izložen u galeriji. Ukupno ih ima 32, za svaku vrstu supe.

Gdje je možete vidjeti? Muzej moderne umjetnosti - MoMA (Njujork, SAD).

(kultivisise)