Aktivisti bacili supu na sliku Mona Lize (VIDEO)

Demonstranti su bacili supu na sliku Mona Lize u pariskom muzeju Luvr, ali je čuveno remek djelo Leonarda Da Vinčija zaštitilo staklo.

Na video-snimku objavljenom na društvenim mrežama vide se dva demonstranta koji traže pravo na "zdravu i održivu hranu" i navode da je "poljoprivredni sistem bolestan", prenosi britanski Bi-Bi-Si.

NEW - Climate radicals attack the Mona Lisa painting in the Louvre Museum, Paris.pic.twitter.com/OP3AGiNe0W