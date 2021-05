Banjaluka otvorila vrata pisanoj riječi

BANJALUKA - U Kulturnom centru Banski dvor u nedjelju veče multimedijalnom izložbom "Oganj ili svjetlost?", koju je priredio umjetnik Hadron Higgs, kreator ovogodišnjeg vizuelnog identiteta festivala, otvoreno je četvrto izdanje Regionalnog festivala književnosti "Imperativ", u saradnji ove institucije i Udruženja za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ".

Vizuelni identitet inspirisan je distopijskim romanom Reja Bredberija "Farenhajt 451" iz 1953. godine i filmom koji je nastao po ovom književnom predlošku. Kroz multimedijalnu izložbu "Oganj ili svjetlost" ispričana je priča iz romana "Farenhajt 451", a povezana je s vremenom u kojem živimo.

"Postavka ukazuje na potrebu da se sačuva književnost bez cenzure i da se prednost daje vrijednostima koje podstiču kritičko razmišljanje u odnosu na jeftina zadovoljstva poput televizijskih rijaliti programa", kazao je Hadron Higgs.

S početkom "Imperativa" u Koncertnoj dvorani Banskog dvora otvoren je i sajam knjiga. Sajamski dio festivala biće otvoren svakog festivalskog dana u periodu od 10 do 21 čas, a posjetioci će biti u prilici da obiđu štandove izdavača: "Booka", "Lom", "Kontrast", "Buybook", "Geopoetika", "Enklava", "Vrijeme", antikvarijat "Ramajana", "9. dimenzija", "Art scena", Udruženje književnika Republike Srpske, "Imprimatur", "Pčelica", koji su pripremili povoljne sajamske cijene.

Prve večeri, u okviru programa "Poeziju će svi čitati", pjesnikinja i akademska slikarka iz Banjaluke Borjana Mrđa bila je domaćin pjesnikinji iz Zagreba Moniki Herceg. Borjana je posjetiocima čitala svoje nove pjesme, ali i neke starije iz zbirke "Krojačica sa svetim makazama".

"Nova serija pjesama bavi se različitom tematikom. To su pjesme koje se bave životom, smrću, ljubavlju. Teme su vrlo opšte, ali kroz njih progovaram kroz stanje sadašnjosti. Pošto je u publici bilo posjetilaca koji nisu do sada slušali ili čitali moje starije pjesme, željela sam da napravim presjek kroz vrijeme, kako bi se osjetio proces, kako je došlo do ovih novih pjesama", kazala je Borjana Mrđa.

Pjesnikinja Monika Herceg kazala je da joj poezija daje mogućnost borbe, a s druge strane i osjećaj ostajanja na zemlji.

"Kroz poeziju ja ostajem dobro, a to je bitno da bi se neke druge stvari u mom životu posložile. Ta konstantna borba je jako bitna pa onda ako postoji mjesto na kojem mi možemo ostati sposobni za našu sadašnjost, budućnost, ljubav i nježnost - to je jako važno", dodala je Monika.

U Vijećnici Banskog dvora održana je radionica pisanja za djecu "Bajkovnica". Ove godine radionicu vodi Jelena Kojović Tepić, autorka poznatog serijala bajki "Avanture Trbe i Dugog".

Kruna prve večeri festivala bio je razgovor sa Miljenkom Jergovićem. O njegovom novom romanu "Vjetrogonja Babukić" sa piscem je razgovarao Darko Cvijetić, a dolazak Jergovića na "Imperativ" izazvao je veliku pažnju čitalačke publike.

"'Imperativ' je meni najdraži regionalni festival ili najdraži regionalni praznik književnosti. Napravljen je na jedan strahovito čestiti način, a kod nas se malo stvari radi čestito i zbog same književnosti ili same umjetnosti, a puno stvari se radi iz nekih sporednih razloga. Na 'Imperativu' je književnost glavna, pisci su glavni, čitatelji su glavni", naglasio je Miljenko Jergović.

Direktorica Udruženja "Imperativ" Sanela Babić podsjetila je da je osnovna misija Udruženja promocija i popularizacija književnosti, ali da se pored toga "Imperativ" aktivno bavi pozicioniranjem Banjaluke na regionalnoj kulturnoj sceni, kao značajnog književnog centra.