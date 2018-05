Benksi napravio novi rad

Britanski umjetnik Benksi stvorio je novi rad na festivalu grafita i ulične umjetnosti "Beyond the Streets" u Los Anđelesu. U svom radu Benksi je uputio na sliku "Boy and a dog in a Johnnypump" Žan-Mišela Baskijata, koja je naslikana 1982. godine.

Samo na njegovom grafitu se javljaju novi heroji - policajci koji su zaustavili dječaka i pretražuju ga. Benksi se referirao ovim djelom na poznatog umjetnika jer je i Baskijat započeo kao ulični umjetnik, odnosno crtao je grafite, a Benksi i ovim djelom pokušava biti politički aktivan i poslati jasnu poruku cijelom svijetu.

Ranije, prisjetite se, Benksi je napravio niz "Defeated" suvenira, izrađenih od zida koji dijeli Izrael i Palestinu.