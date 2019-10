Bijenale umjetnosti minijature u Tuzli

Djelo "Arhiv moga oca" autora Andrea Schweera iz Njemačke dobitnik je nagrade "Aleksandar Aco Adamović" na ovogodišnjem 10. Bijenalu umjetnosti minijature koje je u nedjelju naveče otvoreno u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a Muhamed Bajramović iz Zenice osvajač je gran prija bijenala.

Minijatura predstavlja specifičan likovni izraz. Izložene su slike, grafike, instalacije i skulpture. Ovaj jedistveni kulturni događaj održava se svake druge godine, a ovaj put predstavilo se 135 autora sa 391 djelom i to iz BiH, zemalja regije i Evrope.

"To je zaista jedan rezultat. Posebno nam je drago jer je konkurs bio kasno raspisan. Mi ćemo napraviti neke iskorake i organizovati događaje one godine kada se bijenale ne održava", rekla je Mirela Ibrahimović Mehanović, v.d. direktorica Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

Ona je naglasila da se organizator ove godine odlučio dodijeliti specijalna priznanja ljudima koji su pomogli da ova manifestacija bude prepoznata i afirmisana. Ta priznanja su dobili akademik Enver Mandžić, Mujo Grbić, Mustafa Sušić, Srđan Vukadinović i Damir Pirić. Posthumno specijalno proznanje je dobio umjetnik Mustafa Skopljak. U kategoriji slikarstva nagradu je dobila Alisa Taletović, umjetnica iz Sarajeva. Njene tri slike pod nazivima "Čudovište u nama", "Pričuvaj glavu" i "U ogledalu", osvojile su simpatije petočlanog žirija.

"One su ustvari u jednoj kolekciji koja isto priča. Čudovište u nama, ko smo, kako se predstavljamo, jesmo li se pogledali u ogledalo dugo vremena. U našoj glavi šta je to? Crnilo ili dobrota u ovoj srednjoj. I naravno treća koja je dobila nagradu to je, 'U ogledalu'", ispričala je Alisa i dodala da su slike nastajale u skladu sa njenim rasploženjem i viđenjem sredine u kojoj živi i ljudi kojima je okružena. Najboljim radom iz oblasti grafike proglašeno je djelo "Plavetnilo 11" autorice Gorice Miletić-Omčikus iz Banjaluke.

"Konkretno grafike su rađene u tehnici visoke štampe, odnosno, linoreza. I presrećna sam zbog nagrade koja mi je dodijeljena", kazala je ona. Mensur Porović iz Sarajeva sa djelom "Zlobni ljudi" osvojio je nagradu za najbolji crtež. Ovo je treći put da Porović dobija nagrade na bijenalu.

Dobitnik nagrade za najbolju skulpturu i instalaciju je Amir Omerović za djelo "Nix Goot" koji radi i živi u Njemačkoj. I njegove i sve druge radove, posjetitelji će moći pogledati do 20. novembra, a nagrađenim autorima naredne godine biće omogućene samostalne izložbe u BKC-u Tuzla.