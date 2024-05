Bogat program za Noć muzeja u MSU RS

​BANJALUKA - U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u sljedeću subotu, 18. maja, od 20 do 24 časa biće obilježena Evropska noć muzeja 2024, čija ovogodišnja tema "Muzeji za obrazovanje i istraživanje" naglašava ključnu ulogu kulturnih institucija u pružanju savremenog digitalnog obrazovnog iskustva.

U toku večeri posjetioci će moći da pogledaju izložbu "Licem u lice" jednog od najznačajnijih svjetskih grafičkih dizajnera Mirka Ilića.

"Izložba 'Licem u lice', kao i njen ekstenzivni katalog, donosi tri različita pogleda na umjetnički opus Mirka Ilića u području dizajna, ilustracije i stripa u vremenskom rasponu od druge polovine sedamdesetih godina prošlog vijeka pa sve do danas. Umjesto konvencionalnog hronološkog nizanja radova kakvo je uobičajeno za umjetničke retrospektive, ona ih prikazuje kao dinamičke komponente jedne izuzetne karijere, ali i sa širim istorijskim, društvenim i medijskim kontekstom. Riječ je, doslovce, o tri izložbe u jednoj, u kojima se susreću svima poznati, antologijski radovi s onima koje smo rijetko imali priliku vidjeti; najraniji radovi sučeljavaju se s najrecentnijim, etički iskazi sa formalnim kreativnim inovacijama, vizuelne metafore s konkretnim izazovima našeg vremena itd.", dio je teksta Marka Goluba, kustosa i autora koncepta i postavke izložbe "Licem u lice". On podsjeća da tri sekcije izložbe nose naslove "Horizontalno i vertikalno", "Puno buke ni oko čega", i "Iz istorije ljudske gluposti - dizajnerska istorija svijeta".

Pored toga što će je moći vidjeti u Noći muzeja, publika u Banjaluci ovu izložbu može da pogleda sve do 6. juna.

Mirko Ilić rođen je u Bijeljini 1956. godine. Završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, gdje od sredine sedamdesetih do sredine osamdesetih godina prošlog vijeka objavljuje stripove i ilustracije, te dizajnira za širok raspon klijenata - od omladinske štampe, diskografskih kuća i pozorišta do političkih magazina i novina.

Prvi strip je objavio 1976. godine, a bio je urednik stripa i ilustracija u Studentskom listu i časopisu "Polet".

Sredinom osamdesetih godina seli se u Sjedinjene Američke Države, gdje radi kao ilustrator za neke od najvažnijih američkih i svjetskih magazina i novina.

Časopis "Time" ga 1991. imenovao za umjetničkog direktora zaduženog za međunarodna izdanja, a 1992. postao je umjetnički direktor Op-Ed stranice "New York Timesa".

Objavio je desetak knjiga o dizajnu samostalno ili u koautorstvu sa piscem i novinarom Stivenom Helerom. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Djela su mu zastupljena u zbirkama prestižnih svjetskih muzeja među kojima se izdvajaju Smitsonijan muzej u Vašingtonu, MoMA u Njujorku i SFMoMA u San Francisku. Živi i radi u Njujorku.

Program Noći muzeja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske započinje od 20 časova predavanjem digitalnog umjetnika i doktora informatike Uroša Krčadinca pod nazivom "Androidi ne sanjaju ništa".

"Predavanje predstavlja svojevrsnu šetnju kroz izabrane projekte generativne i algoritamske umjetnosti na kojima je Krčadinac radio posljednjih 15 godina. Kroz svoje predavanje osvrnuće se na vještačku inteligenciju pomoću digitalnih alata u savremenoj umjetnosti te značaj transdisciplinarne prakse programiranja, animacije i kartografskog crteža. Ukoliko ste se pitali da li androidi mogu da sanjaju električne ovce, može li vještačka inteligencija da sanja bilo šta, a čini se da androidi ne sanjaju ništa i da je pravo pitanje - sanjamo li mi? - zasigurno ćete dobiti odgovore na ovom predavanju", javili su iz Muzeja savremene umjetnosti.

Uroš Krčadinac rođen je 1984. u Pančevu. Digitalni je umjetnik, doktor informatike, autor i edukator. Njegova transdisciplinarna praksa obuhvata programiranje, pisanje, animaciju i kartografiju.

Istraživačke radove objavio je u najboljim IEEE časopisima, dok je umjetničke radove izlagao na brojnim izložbama, festivalima i konferencijama u Srbiji i svijetu.

Kao edukator i javni predavač osmislio je i održao više od 100 javnih predavanja, tribina i radionica. Imao je pet samostalnih izložbi.

Doktorirao je informatiku na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno radi kao vanredni profesor digitalne umjetnosti i računarstva na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Takođe radi kao istraživač-saradnik Laboratorije za primijenjenu vještačku inteligenciju Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kao gostujući nastavnik na Odsjeku za nove likovne medije Akademije umjetnosti u Novom Sadu i kao putujući edukator u raznim formalnim i neformalnim kontekstima.

Kako su najavili iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, nakon predavanja, od 21 čas, ispred muzeja biće upriličen nastup "Blast from the past" poznatog beogradskog DJ-a Marka Vukovića poznatijeg kao Marquez V, koji iza sebe ima višegodišnje iskustvo u muzičkoj produkciji i to znanje koristi za stvaranje novih aranžmana pjesama sa prostora bivše Jugoslavije.

U njegovim setovima su prisutni različiti muzički žanrovi - pop, funk, new wave, disco, electro i dance. Od 2019. godine ima svoju radio-emisiju "Funktastichno" na čuvenom Radiju Nula, a od 2020. godine je njihov oficijalni predstavnik i ambasador.

Na zgradi muzeja tokom večeri biće prikazan 3D video-maping pod nazivom "Vremenski portal" koji prati muzički nastup DJ Marqueza, a čiji autor je Mladen Đukić i njegov tim.

