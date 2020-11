"Buđenje" Jelene Medić zamijenilo političare na bilbordima širom BiH

Izložba umjetnice Jelene Medić "Budni" donijela je portrete u gradove BiH, dva dana nakon izbora, te su ulice Banjaluke, Sarajeva, Mostara, Trebinja, Zvornika, Bijeljine, Tuzle, Doboja, Prijedora, Novog Grada, Brčkog, Modriče, Dervente, Prnjavora, Gradiške, Laktaša, Čelinca i Kotor Varoša od 17. novembra obučene u novo ruho.

Na 116 bilborda su fotografije političkih kandidata zamijenili portreti domaćih umjetnika, filozofa i terapeuta. Dvadeset pet mirnih ratnika za istinu, čije oružje je ljubav, zajedno s fotografkinjom "razgolitili" su se i odvojili od društvenih uloga kroz vrlo prisan proces povezivanja i intimne razmjene.

Jelena Medić ističe da je počela da piše autobiografski roman, što je iziskivalo duboko zaranjanje u sebe i suočavanje s istinama o sebi i drugima. Isti postupak nastavila je u fotografskom studiju sa 25 vrlo intuitivnih ljudi, koji su prošli ili se nalaze u procesu buđenja.

"To nije krenulo iz ideje, već više spontano. Javio mi se jedan kolega glumac da me pita da mu napravim portret... Ja sam rekla da sad ne mogu jer sam fokusirana na pisanje romana, a onda je naišla druga glumica i pitala me da joj pravim portrete i videla sam da tu ima nešto što ja ne treba da odbijem", rekla je Medićeva.

Umjetnica je dodala da su modeli koji su pozirali u istom životnom periodu kao i ona, te da to što može da kaže kroz portrete je isto ono što je željela da piše u romanu.

"Neke ljude sam pozvala, a neki ljudi su mi se javljali sami, i ja sam osećala da se mi nekako nekom višom silom povezujemo. Počela sam da primećujem da postoji nešto isto kod ovih ljudi... Pošto sam već imala dosta tih portreta poželela sam da napravim neku izložbu. Planirali smo da imamo izložbu u februaru u Kamenoj kući, međutim kako je ovaj drugi talas korone krenuo sve zatvarati, onda mi se učinilo da bi to moglo biti predaleko", istakla je Medićeva.

Da u ovom procesu nije bila sama pokazuje i činjenica da je za potrebe izložbe bilborde ustupio Goran Ćorić iz kompanije "Metromedia", tako da su ulice postale galerijski prostor. Ono što je posmatračima i prolaznicima bilo zanimljivo je činjenica da su fotografije osvanule na bilbordima dan nakon izbora.

"To je takođe došlo spontano i to je slučajnost za koju ja baš ne verujem preterano da je slučajnost. Mislim da kad imate neku ideju i želju da nešto kažete, kosmos se nekako pobrine da to bude u pravo vreme. Ja sam se Goranu Ćoriću javila pre dve nedelje i on mi je rekao da su bilbordi puni zbog predizborne kampanje - i čim ona prođe da možemo sve da ih zamenimo. To je, naravno, imalo određenu simboliku koja je vrlo povezana s onim o čemu smo mi govorili u studiju. Ja lično verujem da ako se čovek nije pozabavio onim što je u njemu, ako se on nije sam izborio za svoju istinu, praktično je svejedno ko će biti na vlasti, i to je moja poruka. Ja bih želela nagnati ljude da se počnu sami unutar sebe boriti za svoja prava, a onda će nekako ti ljudi kojima su dodeljene pozicije postati vlast kakva nam treba", poručila je Medićeva.

Foto: Dražan Pozderović

Jelena Medić je rođena 1980. godine u Novom Sadu, a 2000. je došla u Banjaluku da studira, što je bio pravi trenutak da počne da traga za tim ko je ona u stvari. Završila je glumu i dramaturgiju, a sve što je u životu napravila - napravila je igrajući se. Tema kojom vjeruje da će se zauvijek baviti je čovjek i njegov karakter.

Ljudi koji su fotografisani

Ispred Jeleninog objektiva našli su se: Anja Ilić, Nina Babić, Slađana Zrnić, Tajana Dedić Starović, Tea Jagodić, Zlatan Vidović, Duško Mazalica, Helena Jaggi Kosić, Milica Milovanović, Maja Regodić, Nikolina Skenderija Bonet, Marko Nedeljković, Snježana Maksimović, Nataša Perić, Jelena Topić, Sreten Zec, Bojan Mikulić, Lazar Stanišljević, Peđa Gajanović, Borjana Mrđa, Svjetlana Marković, Miljka Brđanin, Marija Šestić, Dijana Josipović i Danijela Karać.