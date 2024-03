Češki pantomimičar Radim Vizvari predstavio projekat "Solo" na BFI

​Vodeći češki pantomimičar Radim Vizvari danas je predstavio svoj komad "Solo" u susretu sa medijima u Nacionalnoj fondaciji za umjetničku igru, u okviru 21. Beogradskog festivala igre.

Predstava u trajanju od 90 minuta biće izvedena večeras i sutra na sceni Bitef teatra, a svjetsku premijeru je imala 2016. godine.

Kompletan autor Vizvari potpisuje koncept i režiju svog projekta, a istovremeno je i jedini izvođač u ovoj mono-pantomimi i igračkom komadu.

Ambasador Češke republike u Beogradu Tomas Kuhta je izrazio zadovoljstvo što je ova zemlja dio Beogradskog festivala igre (BFI) i podsjetio da je čuveni češki koreograf Jirži Kilijan učestvovao na ovoj manifestaciji 2015. godine.

"Siguran sam da će publici biti zanimljiva predstava "Solo" koja nam prikazuje našeg vodećeg umjetnika pantomime Radima Vizvara i pruža istovremeno impuls dalje saradnje sa Češkom. Vizvar prvi put gostuje u Srbiji i uopšte na ovom festivalu, i on je pravi biser češke umjetnosti, a komad je izmedju pantomime i neverbalnog pozorišta", ocijenio je češki ambasador.

Tomas Kuhta je otkrio da je nedavno otvoren Češki kulturni centar i ulici Svetozara Markovića, u samom centru Beograda, te da je osposobljena sala od preko 150 mesta, gdje će se održavati umjetnički programi, od pozorišnih predstava do koncerata i u planu im je da učestvuju češki i srpski umjetnici.

Deset razvojnih etapa pantomime prikazuje Radim Vizvari u djelu "Solo", i to najširi spektar stilova, u žanru od klasične pantomime do butoa, ili od fizičke komedije do savremenog pozorišta pantomime.

