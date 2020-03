Digitalne izložbe i iz MSU RS

BANJALUKA - Zbog teških okolnosti u kojima smo se našli i vanrednih preventivnih mjera Vlade Republike Srpske, institucije kulture su iz sigurnosnih razloga zatvorile svoja vrata za posjetioce.

U nemogućnosti da posjetiocima predstavi svoje sadržaje, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) u narednom periodu pokrenuće digitalnu kampanju putem koje će publici predstaviti aktuelnu izložbu, ali i brojne druge digitalne sadržaje.

"Svjesni činjenice da se današnja komunikacija najviše odvija na društvenim mrežama i digitalnim platformama, MSU RS će koristiti svoju Facebook i Instagram stranicu kao medij za promociju aktivnosti ove ustanove, ali i savremene umjetnosti", poručili su iz ove ustanove.

Uprava MSU RS dodaje da je prateći preporuke ICOM-a (Internacionalnog komiteta muzeja), koji je pokrenuo akciju pod nazivom #Museumsandchill usmjerenu na korištenje društvenih medija za promociju muzejskih aktivnosti koje dopiru do publike kod kuće, i muzej iz Banjaluke kao i mnogi drugi regionalni i svjetski muzeji u narednom periodu će putem raznovrsnog digitalnog sadržaja pomoći ljudima da se opuste i uklone stres izazvan izolacijom.

"Naša kampanja biće usmjerena na aktuelnu izložbu 'Story Lines' umjetničkog para 'Distruktura' koji dolazi iz Beograda, a koji se proteklih godina na regionalnoj umjetničkoj sceni ističu svojim neobičnim postavkama i multimedijalnim projektima", istakli su iz MSU RS.

Izložba će biti predstavljena putem video-materijala sa posebnim akcentom na multimedijalni projekat "We are living in a beautiful wOURld", koji je nastao 2007. godine kao svojevrsna digitalna arhiva intimnih priča o ljudima koji su iz političkih, ekonomskih, socijalnih i mnogih drugih razloga migrirali i nastavili svoje živote u drugim gradovima Evrope.

"Publici ćemo pružiti priliku da prati svjedočanstva ovih ljudi i na taj način predstaviti ovaj neobični umjetnički projekat koji je u MSU RS predstavljen putem interaktivne mape i 85 QR kodova", istakli su iz ovog muzeja.

Osim aktuelne postavke, u narednom periodu MSU RS će predstaviti i brojne druge digitalne sadržaje iz arhive muzeja, ali i nastojati da u ovim teškim vremenima ostane umrežen sa brojnim partnerima, saradnicima i umjetnicima tako što će dijeliti i podržavati digitalne sadržaje, zanimljivosti, preporuke, tekstove i video-materijale naših prijatelja.