Dino Tomić za "Nezavisne": Slikar kojem ni Holivud nije odolio

Dino Tomić postao je svjetski poznat po inovativnim tehnikama u slikarstvu. Trenutno je angažovan na holivudskim filmovima i serijama, a njegovi klijenti su estradne i sportske zvijezde najvećih tržišta i liga svijeta. Kao dijete iz Hrvatske došao je u Norvešku, gdje mu je i danas stalno mjesto boravka.

O radnom mjestu bi se već dalo diskutovati. Gost je raznih radionica širom planete, ali njegove slike su definitivno proputovale više od njega. Iako se vodi motom da za jedan dan stvori jednu sliku, kaže da, kada bi pravio izložbu, ne bi imao šta da izloži, jer sve što uradi to i proda. Kako je svojim radom zainteresovao NBA košarkaše, koje su tehnike na kojima trenutno radi i šta je po njemu najvažnije u umjetnosti danas, pročitajte u intervjuu koji je dao za "Nezavisne novine".

NN: Koje tehnike koristite u posljednje vrijeme?

TOMIĆ: Trenutno radim na slikama koje u sebi sadrže tisuće malih slika, a koje iz daljine posmatrano čine jednu veliku sliku, potom slike koje se vide samo po mraku, slike sa barutom koje gore, slike sa pijeskom, sa svojom vlastitom krvi, sa filmskom trakom, sa mrazom, snijegom, prašinom itd.

NN: Slikama rađenim krvlju, zapravo, pozivate ljude da doniraju krv?

TOMIĆ: Da, neki od mojih klijenata bili su doktori i oni su mi pričali da jako malo ljudi danas donira krv i da bi trebalo ljude više pozivati da urade tako nešto, a pošto ja imam jako mnogo sljedbenika na društvenim mrežama, to sam i učinio. Naravno, sve to sam uradio u kontaktu sa norveškom ambulantom gdje se donira krv i nakon što sam donirao, dobio sam od njih i malo sopstvene krvi da uradim slike, kako bi i druge ljude podstakao na razmišljanje da daju krv.

NN: Prošle godine najavili ste saradnju sa Formulom 1, da li je došlo do realizacije iste?

TOMIĆ: Bili smo napravili posao, ali na kraju je propala saradnja. Umro je jedan od vozača sa kojim sam sarađivao i te slike su urađene, ali nisu objavljene.

NN: Ipak, sa Holivudom ste uspostavili uspješnu saradnju. O čemu se radi?

TOMIĆ: Trenutno imam menadžera u Los Anđelesu koji mi nabavlja poslove. On je u kontaktu s producentima velikih filmova koji naručuju slike od mene. Neki od tih filmova su "Dolittle" i "Bad Boys", koji su upravo u kinima.

NN: Poznato je da ste sarađivali i sa serijom "Game of Thrones". Pretpostavljam da Vam pokretne slike, odnosno serije i filmovi, prilikom rada stvaraju dodatnu inspiraciju?

TOMIĆ: To sa jedne strane, a sa druge kada radim nešto u vezi s filmovima i serijama ljudi jednostavno više žele to da vide, jer radim na već popularnu temu.

NN: Za koje teme i radove je publika najviše zainteresovana na društvenim mrežama i da li su najpopularniji radovi zapravo i oni koje Vi najviše volite?

TOMIĆ: I da i ne. Često se desi da nešto što uopšte neće upaliti zapravo upali i dobije milijune pogleda i obrnuto - radovi za koje mislim da će upaliti uopšte ne upale, tako da algoritmi na Instagramu, Facebooku, YouTubeu uglavno odlučuju šta je popularno, a šta ne. Kada postavite sliku na internetu, možete lako da vidite koliko se to ljudima sviđa ili ne.

NN: Poznato je da je publika danas uglavnom na internetu, no šta je sa galerijama - izlažete li i da li ste aktivni na ovom planu?

TOMIĆ: Pazite, jednu moju sliku na internetu u istom danu vidi dva i pol milijuna ljudi, a ako odem u galeriju, i to jako dobru galeriju, moju sliku će vidjeti najviše tisuću ljudi danas. Osim toga, veoma brzo prodam slike, tako da nemam ni šta da stavim u galeriju.

NN: Koliko Vam je vremena potrebno za jednu sliku?

TOMIĆ: Moj cilj je uvijek da napravim jednu sliku za jedan dan. Dakle, sve što je na mojoj stranici napravljeno je za jedan dan, eventualno u manjem broju slučajeva za dva dana.

NN: Neki od naručilaca Vaših slika su članovi norveške kraljevske porodice, NBA igrači, popularni reperi i drugi imućni ljudi. S tim u vezi, da li ste dobijali ponude koje niste mogli odbiti?

TOMIĆ: Često se dešava da odbijam jako dobre i velikodušne ponude. Za nekoliko dana ću na primjer ići u Španjolsku i tamo ću raditi mjesec dana, nakon toga idem u Teksas, pa u Dubai i normalno je da ne mogu sve stići i da se često dešava da odbijm ponude.

NN: Da ste Vi klijent, čiji biste rad naručili i ko su kolege koje pratite?

TOMIĆ: Pratim kolege koji kao i ja postavljaju radove na internet. Recimo, kada uđem na Instagram, pogledam prvih deset slika i to mi se jako svidi. Onda gledam i idućih deset slika i to bude gotovo istih deset. Pogledam idućih dvadeset opet bude sve isto. Dakle, jednu si stvar naučio i to znaš uraditi, u tome su super, ali ako ništa drugo ne znaš, onda nemam razloga više ni da te pratim, nisi poseban. Pratim ljude koji rade našto novo svaki dan, koji ti daju novi dah i inspiriraju te da i ti uvijek nešto novo radiš. Na primjer, ako neko prati moj rad, tako će vidjeti da radim toliko različitih stvari sa toliko različitih tema, znači nemam nikakve granice u umjetnosti, i to je i meni glavno kada nekog novog umjetnika nađem.

NN: Za kraj, recite mi da li u savremenom dobru postoji razlika da li jedan slikar stvara na Skandinavskom ili Balkanskom poluostrvu?

TOMIĆ: Opet se vraćamo na internet, zahvaljujući kome nema veze gdje se nalazimo. Ako imam internet i materijal sa kojim mogu raditi, danas zaista nije bitno gdje se nalazim na mapi svijeta.