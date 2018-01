"Disneyjevi" junaci u centru društvenih problema

Vizuelni umjetnik iz Njujorka Džef Hong godinama je radio na stvaranju animacija za kultna "Disneyjeva" ostvarenja kao što su "Mulan", "Tarzan" i "Emperor's New Groove".

Ovaj umjetnik smatra da je "Disney" podijelio svojim junacima sreću do kraja života. Tradicionalno gotovo svi animirani likovi, koji su potekli iz čuvene holivudske kuće, žude za avanturom, žele da pobijede negativca, raduju se prelijepim princezama zatočenim u palati ili prinčevima na bijelom konju.

Kad ostvare cilj, film se završava u sreći i veselju. Hong smatra da nakon postignutog cilja Aladin ne razmišlja o terorističkim napadima na Bliskom istoku, a Snježana se ne opterećuje socijalnom nejednakošću. Zagađenost okeana ne postoji u laguni Male sirene i slično.

Iz tog razloga ovaj umjetnik je odlučio da javnosti predstavi legendarne "Disneyjeve" junake u suočavanju sa problemima modernog društva u kojem mi živimo.

U današnje vrijeme Pokahontas bi znala da će njen narod biti desetkovan ako im Džon Smit prenese grip. Kvazimodo bi pao u depresiju zato što je ostao bez djevojke iako je dobrog srca. A Zvijer, koja se pored Bel ponaša kao pravi nasilnik, završila bi u policiji. Hong smatra da je upravo to život i da koliko god može da bude magičan - toliko može da bude i surov.

Umjetnik ističe da obožava "Disneyjeve" junake, ali da su oni previše dvodimenzionalni sve dok im studio "Pixar" i kompjuterska tehnologija nisu dodali još jedan sloj karaktera i animacije. Persone koje su pristizale iz "Disneyja" bile su, u većini slučajeva, poprilično naivne, što ih je učinilo idealnim za isticanje mnogih društvenih problema.

U seriji snažnih radova pod nazivom "Unhappily Ever After" (Nesrećni do kraja života), umjetnik je smjestio omiljene likove na fotografije svijeta u kome živimo.

Na taj način suočio je ljude s brojnim društvenim, ekonomskim i ekološkim problemima, koje često guramo pod tepih. Kako on nije ni leteći, ni magičan, od Hongove moćne vizure ne može se pobjeći. Pogledajte radove i upoznajte "Disneyjeve" heroje u okolnostima u kojima ih do sada sigurno niste vidjeli.