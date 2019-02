Đurađ Stevanović za "Nezavisne" o muralu posvećenom Šabanu Šauliću

​Mladi umjetnik iz Šapca Đurađ Stevanović naslikao je mural u svom rodnom gradu koji je posvećen kralju narodne muzike Šabanu Šauliću.

Stevanović ističe da gdje god se kretao po svijetu, kada kaže da je iz Šapca, ljudi znaju samo za jedno ime - Šaban.

"Kada sam video vest na društvenim mrežama, poželeo sam da uradim ovaj mural. Nije to bilo ni neko veliko razmišljanje, to je prosto bilo instinktivno, možda je to najbolja reč", rekao je Stevanović.

On za "Nezavisne" ističe da je naišao na veliku podršku svojih sugrađana dok je radio ovaj mural.

"S obzirom na to da ja radim nešto što je neobično ljudima, ovo im je bilo jako zanimljivo. Sugrađani su predivno reagovali. Oduševili su se i zahvalni su ljudi iz kraja, a to mi mnogo znači", istakao je Stevanović.

Za lokaciju murala posvećenog kralju narodne muzike Stevanović je izabrao zid stadiona Fudbalskog kluba Borac, u kojem je i Šaban Šaulić igrao.

"Lokacija je izabrana zato što se nalazi u tom kraju gde je on rođen. To je Šabačka mahala i ja sam baš namenski želeo da se desi u tom kraju, to mi je bilo bitno. Opet u tom kraju je dosta privatnih kuća i nisam želeo da to bude privatan zid, zato što, po mom mišljenju, mural treba da bude na nekom javnom zidu i treba da bude za sve. Stadion je bila jedina opcija koja opet ima neku vezu s njegovom prošlošću", dodao je Stevanović.

Đurađ Stevanović se uličnom umjetnosti bavi duži niz godina, a mural posvećen Šabanu Šauliću je prvi mural koji je posvetio nekoj javnoj ličnosti.

"Dugo se bavim ovim, preko 18 godina. Što se tiče motiva, dosta radim figuralizacije, karaktere, a poslednjih nekoliko godina počeo sam aktivno da se bavim nekim apstraktnim formama", rekao je Stevanović.

Ovaj umjetnik najveći broj svojih radova ima upravo u rodnom Šapcu, ali je ukrašavao i zidove po drugim gradovima Srbije i regiona.

"Radova ima i po drugm gradovima. U Šapcu je mojih radova najviše, radim dosta po Srbiji i regionu. U Banjaluci sam oslikao nekoliko mesta. Radio sam na baraci 'Zdravo da ste' i u kafe-baru 'Cubana'", rekao je Stevanović.