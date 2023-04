Dodijeljena nagrada "Momo Kapor" za likovno stvaralaštvo

BEOGRAD - Svečana ceremonija dodjele nagrade "Momo Kapor" za likovnu umjetnost održana je danas i prestižna nagrada uručena je slikarki Snežani Petrović u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda.

Plaketu od srebra sa motivom školice uručio je pjesnik Matija Bećković, predsednik Upravnog odbora Zadužbine "Momčilo Momo Kapor", a novčanu nagradu Aleksandra Kosanović Strižak, direktorka marketinga i komunikacija Erste Banke, koji podržavaju ovo značajno umjetničko priznanje.

Zadužbina "Momo Kapor" 12. godinu zaredom dodjeljuje nagrade za književnost i ostvarenja u likovnoj umjetnosti, a Snežana Petrović iz Novog Sada je šesta dobitnica nagrade za likovnu umjetnost.

"Za mene je danas zaista veoma srećan dan. Velika je čast primiti nagradu koja nosi ime Mome Kapora, našeg velikog umetnika koji je imao dara da pisanom rečju i likovnim izrazom fantastično prezentuje suštinu života. Bio je majstor da uhvati ono večno u svakidašnjem. Momo Kapor je bio izuzetni stvaralac i kako volim da kažem, multidiciplinarni genije", istakla je laureatkinja Petrović, te navela da nažalost, nikada nije imala čast da ga lično upozna, ali je imala priliku da posjeti dom u kome je živio i radio.

"Likovna dela koja je stvarao sa lakoćom, bez obzira bile to slike ili crteži, odišu specifičnom energijom koja prosto zove posmatrača na ponovno viđanje. Nije li to ona suština našeg stvaranja? Utkati našu energiju koja će večno isijavati i korespondirati sa posmatračem. Čuvene Momine školice, simboli detinjstva, koje je mnogo puta slikao, nose univerzalnu simboliku suštine života - cilj je postati čovek, a sreća je ostati dete u duši”. Upravo je to i moto mog likovnog stvaralaštva", izjavila je Snežana Petrović, povodom nagrade, a onda se srdačno zahvalila Zadužbini "Momčilo Momo Kapor", cjelokupnom stručnom žiriju.

Snežana Petrović je takođe i pozvala sve prisutne na svoju samostalnu izložbu "Neistraženi svet: Retrospektiva" u četvrtak, 13. aprila od 19.00h u beogradsku galeriju "Sanjaj", čiji su osnivači Sanja Bjelanović Janković i njen suprug, muzičar, pisac i scenarista Dr Nele Karajlić, odnosno Nenad Janković.

Žiri u sastavu - Dejan Đorić, likovni kritičar (predsednik žirija), Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar i galeristkinja Sanja Bjelanović Janković jednoglasno je donio odluku da je ovogodišnja dobitnica nagrade "slikarka čija dela pripadaju umetničkom žanru figurativnog nadrealizma i fantastičnog slikarstva".