Domaći strip-autori na stranicama najpoznatijeg strip-magazina

Na stranicama 301. broja najpoznatijeg svjetskog strip-magazina "Heavy Metal" se, prvi put nakon više od 10 godina, našao strip "The Ancient" domaćih autora - scenariste Marka Stojanovića, crtača Milorada Vicanovića Maze i koloriste Aljoše Tomića.

Legendarni "Heavy Metal" je najveći svjetski časopis o stripovima, a od samih početaka časopis favorizuje teme naučne fantastike i fantazije, pomiješanih s mračnom i erotičnom atmosferom.

Strip-umjetnik Milorad Vicanović je jedini autor iz Bosne i Hercegovine čiji su se radovi našli na stranicama ovog popularnog izdavača, te je, kako ističe, za njega velika čast objaviti svoje radove u ovako značajnom magazinu.

"Magazin 'Heavy Metal' je svima nama predstavljao nešto o čemu smo mogli samo sanjati, pošto je to jedan od najznačajnijih svjetskih strip-časopisa koji u zadnje vrijeme nije toliko redovno izlazio, ali se sada vraća na redovne mjesečne objave. Inače je jako značajan za strip-kulturu i nama ovdje predstavlja vrhunac i čast da se nađemo u društvu najznačajnijih svjetskih autora strip-umjetnosti", istakao je Vicanović.

Sama objava u ovako prestižnom magazinu, po riječima ovog autora, može doprinijeti da se skrene veća pažnja globalne javnosti na ove prostore, te pomoći promociji domaćih autora.

"Ako o nečemu ne pričate, onda ljudi i ne znaju za vas. Danas je zahvaljujući društvenim mrežama mnogo lakše proširiti neke informacije, ali to samo po sebi nije dovoljno - mora se mnogo stvari i uživo dešavati. Mi stalno radimo na repopularizaciji stripa, okupljamo mlade autore koji tek započinju i koji se žele baviti stripom, da ta scena ponovo zaživi i već ima nekih rezultata na tom polju", poručio je Vicanović.

Što se tiče rada na ostvarenju "The Ancient", Vicanović dodaje da sam proces rada nije trajao dugo te da je zajedno s kolegama na ovom stripu radio između drugih projekata.

"Ja sam napravio jednu verziju teksta i ideje za taj strip i onda sam zamolio Marka da to uobliči, da na osnovu toga napravi nešto što bi imalo glavu i rep. Želio sam da napravim jedan pomak stilski i tematski od drugih radova koje radim za izdavače, tako da je to teško izvesti sam. Sam proces crtanja je relativno brz kad se osmisli scenario. Crtački nije bio veliki zahvat. Priča je kratka pa nam nije oduzela nekoliko mjeseci rada. Mi smo hvatali vrijeme između ostalih obaveza, ali generalno crtački je to posao koji se u jednoj sedmici završi", rekao je Vicanović.

Pojava pandemije virusa korona uticala je na cijeli svijet, a kako ovaj autor ističe strip-umjetnicima je otežala plasiranje radova na tržište, ali je s druge strane pomogla da se završe zadati rokovi.

"Većini autora izolacija je pomogla da pokrpe neke rupe u rokovima koje nisu mogli stići, ali dozvolila je i da se rade neke stvari za koje nije bilo vremena. Situacija s koronom je napravila izvjesna pomjeranja u ritmici izlaženja. Neke stvari su prolongirane, nekima su i otkazani projekti, ali sama izolacija nama nešto nije posebno smetala, jedino što nismo mogli ići na festivale", rekao je Vicanović.