Duh Sarajeva predstavljen kroz izložbu Indire Kučuk Sorguč

SARAJEVO - Tri modela kulturnoantropološkog projekta "Građanska kultura Sarajeva" autorke Indire Kučuk Sorguč biće predstavljena uz prigodan program u Gazi Husrev-begovom Hanikahu, u četvrtak od 19.30.

Projekat je nastao na ideji da se kulturno nasljeđe građana i građanki Sarajeva i njihovih porodica kao neumitno svjedočanstvo dugog istorijskog trajanja muzeološki obradi i prezentuje na tri načina: kataloški, izložbeno i u VR formatu, čime se prvi put u muzejsku praksu uvodi VR kao medij.

"'Građanska kultura Sarajeva', kulturnoantropološka studija s prezentacijom umjetničkog nasljeđa građanstva BiH, je multimedijalan znanstveno-istraživački projekat iz kulturne antropologije, demografije, historije Sarajeva, kao i kompjuterske grafike i digitalizacije. Projiciran je na način da građani glavnog grada BiH učestvuju u predstavljanju vlastite kulture kroz artefakte (dokumenta, fotografije, unikatne predmete stambene kulture, odjevne predmete, umjetničke portrete, pisma, knjige) svojih predaka", kazala je Kučuk Sorgučeva.

Foto: Ustupljena fotografija

Dalje je u pisanom saopštenju navela da je udio građana u kompletiranju dokaza o kulturološkim promjenama bio nemjerljiv jer su svojim ličnim uključivanjem u rad na ovom projektu pokazali spremnost da se konstruktivno popune praznine u istorijskom pamćenju i da se pokažu dosezi građanske kulture Sarajeva.

"Pitanje identiteta građanstva postavlja se danas više nego u prošlosti jer se građanstvo isključuje iz političke, medijske i društvene konverzacije te se shodno tome etnicizira i marginalizira, što ga dodatno osiromašuje i demoralizira pred kulturalnim šokom masovne ruralizacije gradova", navela je autorka izložbe.

Ovaj projekat za cilj ima da afirmiše građansku kulturu kao kapitalni stub kulture uopšte, želeći da ispita li su Sarajlije spremne da u vremenu dekultivizacije demonstriraju svjesnost o svojoj tradiciji, kulturnom i duhovnom nasljeđu, dajući uvid u lične porodične priče, dugo čuvanu ostavštinu i kontinuitet življenja u gradu učestvujući u njegovim metamorfozama i socijalnim promjenama.

"Izložba je to o sarajevskim gradskim porodicama, njihovim predstavnicima, znamenitim ličnostima, ali i onim običnim koji su svojom specifičnom pričom otvorili prostor urbanoj legendarnosti, kroz objektiv njih samih i kroz predmete koje su ustupili na istraživačku obradu Muzeju Sarajeva. To je izložba koja pronosi duh Sarajeva, njegove magičnosti i razumijevanja među ljudima različitih svjetonazora i pripadnosti, i koja pokazuje kako se živjelo u Sarajevu od kraja 19. do početka 21. stoljeća", pojasnila je Kučuk Sorgučeva.

Foto: Ustupljena fotografija

Dodala je da je muzej živ organizam, a ne ustajala konzervacija koja samo deponuje predmete i čuva ih kao svete relikvije.

"Muzej novog doba komunicira s publikom, istražuje moderne fenomene i iščitava njihove vrijednosti. Nadasve, kao što je slučaj s projektom 'Građanska kultura Sarajeva', iz života građana Sarajeva, na osnovu ličnih predmeta i priča njihovih potomaka, kustos antropolog proučava i reprezentira njihovu duhovnu ostavštinu, kulturnu posebnost i (ne)materijalnu baštinu", riječi su autorke.

U Gazi Husrev-begovom Hanikahu u četvrtak, uz program u kojem učestvuju koncertni majstor na harmonici Nihad Hrustanbašić i mladi talent recitator Ahmed Nur Mehmetović, o izložbi će govoriti Alma Leka, direktorica Muzeja Sarajeva, dr Edin Kukavica i prof. dr Selma Rizvić.