Epoksi smola u rukama samoukog zanatlije postaje umjetnost

SOKOLAC - Prije tri godine pretražujući internet naišao sam na proizvode od epoksi smole i svidjelo mi se kako izgledaju ta, mogu reći, umjetnička djela nastala u kombinaciji ovog i drugih materijala. Na početku problem je bio što nisam mogao nabaviti smolu u BiH, te što je veoma skupa - naime, litra smole košta od 30 do 60 KM. Ali, ipak sam odlučio da od epoksi smole izrađujem unikatne predmete, kazuje Sokočanin Miljan Pajić.

U svijet epoksi smole ušao je bez savjeta majstora koji se bave ovim poslom, a zanat je, pripovijeda, izučio i "ispekao" sam, zahvaljujući tutorijalima na YouTubeu i Facebooku, te iskustvo stekao izrađujući prve radove.

"Epoksi smola sastoji se od A komponente ili smole i B komponente, odnosno učvršćivača. Komponente dolaze u tečnom stanju, a prilikom njihovog miješanja, koje neprestano traje minimalno 15 minuta, dolazi do rekacije i stvrdnjavanja smole. U takvu smjesu mogu se dodati razni pigmenti, ali i predmeti. Nakon miješanja komponenata ostaje sat vremena za rad za smolom, a nakon toga ona se suši od 24 do 48 sati, zavisno od vrste smole", priča Miljan za "Nezavisne".

Proizvodi od epoksi smole novi su trend u svijetu, zemljama regiona, ali i u BiH. Smola se koristi za izradu predmeta u domaćinstvu, ugostiteljskim objektima, te za izradu podova, a samouki zanatlija, jedan od rijetkih koji se na našim prostorima bavi ovim poslom, od smole izrađuje stolove, lampe, nakit...

Najčešća kombinacija materijala koje Miljan koristi pri izradi svojih umjetničkih djela su epoksi smola i drvo, a na naše pitanje da li se mora koristiti određena vrsta drveta ili je bitno samo da je drvo kvalitetno, da bi u konačnici i sam proizvod mogao ponijeti epitet kvalitetnog, objašnjava da drvo ne mora biti prve klase.

"Drvo ne mora biti kvalitetno. Naprotiv, više se traže neobični komadi koji su šuplji, koji su počeli da trunu i imaju razne pukotine, čvorove, ali veoma je važno da se s njih obradom odstrane nečistoće. Kada se jedno takvo drvo nalije smolom, postaje čvrsto kao kamen i izgleda zaista dekorativno", navodi Miljan.

Kada je u pitanju proces izrade predmeta, nakon što se odabere određeni dizajn, smola se izlije u kalupe i osuši, odnosno stvrdne, radi se obrada ili brušenje koje je, kako kaže čovjek koji svjetske trendove donosi u BiH, veoma zahtjevno i radi se s različitom granulacijom - od 60 do 3.000, a nakon toga može da se polira, premazuje uljem ili lakira.

"Inspiraciju za dizajn predmeta dobijam iz svakodnevice, a neke pronađem na internetu. Zasad sam radio stolove, lampe, privjeske i daske za posluživanje, a kada su u pitanju noviteti, u planu imam izradu TV komoda", priča Miljan i dodaje da kroz svaki novi rad usavršava posao.

Sokočanin ističe da mu je, zbog složenosti procesa rada, za izradu jednog stola potrebno od sedam do 10 dana, te da se sve više ljudi interesuje za njegove radove, ali da većinu odbije cijena.

"Novac koji je potrebno izdvojiti za manje stolove za dnevni boravak i one velike trpezarijske kreće se u rasponu od 500 do 3.000 KM, a cijena varira u odnosu na to da li su u stolove ugrađeni neki ukrasni predmeti, od količine utrošenog materijala", pojašnjava Miljan i dodaje da se u inostranstvu ovi dekorativni predmeti prodaju i do pet puta višim cijenama.

Ipak, ovaj nesvakidašnji zanatlija ne odustaje od rada sa epoksi smolom, jer, kako kazuje, ostvario je kontakt sa ljudima koji znaju koje su prednosti proizvoda od epoksi smole, ljudima koji unikatne proizvode veoma cijene.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, Miljan objašnjava da mu je želja da brend "EpoxyPaya", u okviru kojeg predstavlja radove, raste i poprimi obrise kvalitetnog poslovanja.

"Želim da ovaj posao postane još ozbiljniji i da svoje proizvode plasiram na inostrano trzište. Pokušavao sam da poslovne ideje i zamisli iznesem lokalnoj zajednici, ali ova godina je spefičina zbog pandemije virusa korona, koji je sve stopirao. Nadam se da će naredne godine biti podrške od državnih i lokalnih vlasti, jer ovo što radim novitet je u proizvodnji namještaja i dekorativnih predmeta", pojašnjava on.

Za kraj razgovora kazuje da znanje o zanatu koje je sam stekao rado prenosi i drugima, jer mu je čast da nekome može pomoći savjetima i stečenim iskustvom.