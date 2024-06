Film "Till we melt again" najbolji na "Animaciklu"

BANJALUKA - Ovogodišnje izdanje "Animacikla", koji se održavao od 30. maja do 2. juna, završeno je prikazivanjem šest kratkih animiranih filmova nastalih u okviru ove manifestacije i proglašenjem pobjedničkog tima.

Žiri je najboljim ocijenio tim "Whatever you phic", koji su činili Brina Fekonja, Maria Atanasova, Karla Kasalo i Matija Purković. Film su nazvali "Till we melt again".

Mentori Jelena Oroz, Daniel Šuljić, Darko Kreč, Kolja Saksida, Mladen Đukić, Igor Đurić i Nemanja Vučenović, pažljivo su svaku grupu usmjeravali, savjetovali i bili tu za sva njihova pitanja i nedoumice i na kraju odlučivali o najkompletnije urađenom filmu. Dodjeljena su i dva specijalna priznanja za filmove "Beepinator" i "Let's try Again".

"Dvadeset i šest studenata iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Rumunije, Slovenije i BiH okupljenih oko 'Animacikla' imali su zadatak da uz pomoć mentora, podijeljeni u šest mješovitih grupa, u roku od 48 sati naprave animirani film na temu 'Let's *** again' što su uspješno obavili stvorivši šest animiranih filmova", rekao je Igor Đurić, član Društva animacije u Republici Srpskoj.

U okviru "Animacikla" otvorena je i izložba animiranih radova studenata koji su učestvovali na manifestaciji.

Izložbu je otvorila direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić rekavši da je podrška manifestacijama, kao što je Animacikl, ključna za promociju, razvoj i unapređenje naše filmske scene.

"Verujem da ovakvi događaji ne samo da promovišu mlade talente, već i podstiču kreativnost, inovativnost i saradnju među stvaraocima iz različitih sredina što uvijek ima za rezultat neki sjajan projekat", istakla je Ilićeva i poželjela učesnicima da nastave da istražuju, stvaraju i dijele svoje jedinstvene kreacije sa publikom.

Performans "Animacije na točkovima", koji je trebalo da bude održan posljednje večeri manifestacije odložen je za 22. juni zbog lošeg vremena.

Ovaj performans organizuje se u saradnji sa Centrom za zaštitu životne sredine i Banjalučkom kritičnom Masom, a program je namijenjen djeci.

Ovogodišnji "Animacikl", nakon osam godina pauze, organizovalo je Društvo animacije u Republici Srpskoj (DARES) u saradnji sa Akademijom umjetnosti u Banjaluci i Arhitektonsko-građevinsko-gedetskim fakultetom u čijoj novoj i inspirativnoj zgradi je manifestacija održana, a uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i Grada Banjaluka.

