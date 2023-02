Filmovi nagrađeni u Veneciji i Kanu stižu na FEST

BEOGRAD - Dobitnici Gran prija, nagrade za režiju i nagrade žirija u Kanu, kao i osvajači Zlatne palme i odličja za najbolju glumicu u Veneciji, biće na programu 51. FEST-a, saopštili su danas organizatori festivala..

Devet ostvarenja uglednih autora poput Kler Deni, Čan-vuk Parka, Hirokazu Kore-ede, braće Darden, Ježija Skolimovskog, Feliksa van Groningena, Lore Poitras, Toda Filda i Humana Sejedija premijerno će biti prikazana pred domaćom publikom tokom trajanja festivala, od 24. februara do 5. marta.

Dobitnik Gran prija Kanskog festivala "Zvijezde u podne" (Stars at Noon) francuske rediteljke Kler Deni (Život među zvijezdama, Neka svetlost uđe), snimljen po istoimenom romanu, prati romansu između američke novinarke (Margaret Kvoli) zatečene u Nikaragvi i misterioznog Engleza (Džo Alvin).

Nagrađivan južnokorejski autor Čan-vuk Park proglašen je za najboljeg reditelja 75. Kana za film "Dvostruka prevara" (Decision to Leave), ostvarenje koje je takođe na programu ovogodišnjeg FEST-a.

Film je inspirisan serijalom švedskih krimi romana iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka pod nazivom "Priča o zločinu".

Film "Broker", Hirokazu Kore-ede, dobio je u Kanu Nagradu ekumenskog žirija i nagradu za najboljeg glumca (Kang-ho Song).

Japanski reditelj, koji je 2018. osvojio Zlatnu palmu za "Kradljivce", otkrio je da ova dva filma idu ruku pod ruku, jer ih povezuje njegovo zanimanje za društvene marginalce.

Glumačku podelu čine zvezde korejske kinematografije - pored Kang-ho Songa (Parazit), igraju Duna Pe (Domaćin), Dong-von Gang (Voz za Busan 2: Zona zombija) i bivša megazvijezda korejskog popa Đi-un Li.

Na programu ovogodišnjeg FEST-a su i dva filma koja su, ravnopravno, osvojila Nagradu žirija filmskog festivala u Kanu - "EO" i "Osam planina" (The Eight Mountains).

Poljski kandidat za Oskara, "EO" Ježija Skolimovskog inspirisan je filmom "Baltazar" Robera Bresona iz 1966. godine, koji prati život jednog magarca zbog čega i film nosi naziv “EO”.

Kast je internacionalan, a jednu od glavnih uloga igra proslavljena francuska glumica Izabel Iper.

''Osam planina'' je ekranizacija istoimenog romana u režiji belgijskih autora i životnih partnera, Feliksa van Groningena i Šarlote Vandermirš.

Priča prati prijateljstvo dvojice dječaka kasnije odraslih ljudi kroz život.

Glavne uloge igraju Luka Martineli i Alesandro Borgi.

Reditelj Van Groningen se na međunarodnoj filmskoj sceni probio dramom "Prekinuti krug" (2012) koja je nominovana za Oskara.

Rediteljski duo iz Belgije, braća Žan-Pjer i Lik Darden, nosioci su specijalne Nagrade povodom 75. godišnjice Kana za film "Tori i Lokita" u kojem jednu od uloga tumači prištinski glumac Alban Ukaj.

Dvostruki osvajači Zlatne palme (Dete, Rozeta) i pregršt drugih kanskih nagrada, ostali su verni svom stilu osuđivanja društvenih nepravdi i u ovom filmu se bave mladim imigrantima iz Afrike.

Na FEST stižu i svježe nagrađeni filmovi iz Venecije.

Lora Poitras, američka rediteljka filma "Sva lepota i krvoproliće" (All the Beauty and the Bloodshed), je tek druga osoba nagrađena Zlatim lavom za dokumentarni film, poslije Đanfranka Rozija (Sveti GRA).

U svom filmu ona paralelno prati život umjetnice Nan Goldin i sunovrat porodice Sakler, farmaceutske dinastije naveliko odgovorne za veliki broj smrtnih slučajeva izazvanih zavisnošću od opioida.

Film "Tar", koji je na programu FEST-a, nagrađen je u Veneciji priznanjem Volpi za najbolju glumicu (Kjet Blančet).

Film je režirao Tod Fild, a radnja filma prati lik dirigenta Lidije Tar umiješane u ''#MeToo'' skandal.

Iranski film "Treći svjetski rat" (World War III) donio je Humanu Sejediju glavnu nagradu uglednog pratećeg programa u Veneciji ''Horizonti'', a njegovom glavnom glumcu Mohsenu Tanabandehu odličje za najbolju mušku ulogu u istoj selekciji. Sejedi ne samo da je film režirao, već je i koscenarista, a potpisuje i montažu.