Fotograf vodi Dobojlije na "putovanje" svijetom: Pozirale mu čak i kobre

DOBOJ - U vrijeme kada su njegovim sugrađanima daleke destinacije nedostižne, Dobojlija Mladen Blagojević (39) svojim fotografijama izloženim u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju poveo ih je na virtuelno putovanje u 118 zemalja svijeta koje je posjetio.

Radeći kao fotograf na brodovima, Blagojević je u proteklih 15 godina fotografisao sve što je njegovom oku bilo zanimljivo, a osim ljudi, na desetinama hiljada fotografija mogu se vidjeti građevine, priroda i ostalo.

"U nekim državama ježe se i ne vole da ih ljudi slikaju, kao, recimo, u Dakaru, u Senegalu, dok, recimo, u Indiji ljudi obožavaju da ih slikaju, čak i vole da se fotografišu s ljudima. To sve zavisi od kulture i nacije", priča Blagojević.

I njega je pandemija virusa korona dovela kući u Doboj.

"Ja sam zbog pandemije u probleme ušao na Novom Zelandu i onda smo tamo bili u izolaciji pa smo prešli u Los Anđeles, potom u Meksiko i odatle sam letio u Beograd da bih došao kući. Nije da mi ne nedostaju putovanja, ali lijepo je biti malo i kod kuće. Iskreno, nemam neku pretjeranu želju sada da hodam, jer nikada se ne zna kad se šta i gdje može desiti. Ali da li ću ponovo putovati, vjerovatno hoću, samo kad - to se u današnje vrijeme ne zna", iskren je fotograf koji se ovim poslom bavi dvije decenije.

Ne uspiju mu uvijek sve fotografije, a prisjetio se kako je nastala ona u Indiji na kojoj su mu pozirale kobre.

"Ja imam fobiju od zmija i sve je bilo super dok je čovjek njima svirao, one su tako stajale, kobre sa dignutim glavama. Kada je on prestao, kobre su se spustile i krenule. E, tako sam ja pobjegao već nekih stotinu metara, prašina je bila iza mene. Ne podnosim zmije, ali obožavam ih fotografisati, jer zanimljive su za slike, ali iz daljine, što dalje to bolje", kaže Blagojević, kojeg je ova mnogoljudna zemlja oduševila.

Osim fotografija, sa brojnih putovanja čuva i zanimljive anegdote.

"U Vijetnamu su nas dovezli u neki rizort, hotel, plaža, divno, bajno, krasno, ali pošto smo prvi put bili u Vijetnamu, mi smo izašli da se prošetamo po gradu. I odjednom usred ničega našla se gola žena, malo onako luda, ali gola. Imamo i mi lude ljude po ulici, beskućnike, ali su obučeni. Ona je počela da nas juri, na šta je sve to ličilo, bilo je strašno. Lokalnom narodu to je bilo sasvim normalno", prisjetio se Blagojević.

U Njujork bi se, kaže, volio vratiti u svako doba godine, a ponovo bi se zaputio i u Kinu.

"Danas Kina više nije toliko popularna, ali ja obožavam Kinu, te građevine, ti soliteri, ti ljudi, to ludilo na ulicama, gdje su milioni ljudi, to je fascinantno. Oduševljen sam Rusijom, imali smo priliku nas 20 da obilazimo 'Ermitaž' sami, bez ikoga, to rijetko ko može sebi da priušti", kazao je Blagojević.

Uskršnje ostrvo i Iguazu vodopadi su dvije destinacije koje nije imao priliku do sada da posjeti, ali se nada da će imati priliku da ih obiđe i da i to putovanje zabilježi svojim foto-aparatom.