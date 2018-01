Fotografije Banjalučanke Tajane Starović Dedić izložene u Hollywoodu

Radovi banjalučke fotografkinje Tajane Starović Dedić od prošle sedmice predstavljene su na izložbi pod nazivom "I won't take down the lights" u Hollywoodu.

Izložbu je organizovala Agencija za talente i online magazin iz Los Anđelesa, Adolescent Content u saradnji sa omladinskom galerijom pod nazivom Junior High.

Radi se prvoj grupnoj izložba koju je na inicijativu Allison Menscher, jedne od njihovih urednica, do sada organizovala ta agencija.

- Učesnici izložbe su mladi kreativci, mladi fotografi i vizuelni umjetnici koji rade pod pokroviteljstvom Adolescent-a,. Ja sam jedina sa naših prostora učestvovala u izložbi, a bilo je 18 izlagača, rekla je Tajane Starović Dedić za portal Nezavisnih novina.

Na dvije izložene fotografije su banjalučki DJ i novinar Milica Kulić, a na drugoj Ana Lazarević.

Izložba "I won't take down the lights" otvorena je 12. januara, a može se pogledati do 5. februara na lokaciji Junior high galeriji na Hollywood bulevaru.