GETEBORG - Pobjednici jednog od najprestižnijih takmičenja fotografije u svijetu "Hasselblad Masters" objavljeni su danas, a ljubitelji dobre fotografije fascinirani su ovogodišnjim izborom najboljih.

Više od 31.000 fotografija takmičilo se u 11 kategorija za nagradu "Hasselblad Masters 2018" u organizaciji poznatog švedskog tech brenda specijalizovanog u izradi fotoaparata i objektiva srednjeg dometa. Profesionalni i ambiciozni fotografi pozvani su da predstave svoja tri najbolja rada, dok je Masters žiri, zajedno sa dijelom javnih glasača, učestvovao u izboru najboljih fotografija.

Takmičenje je, kao i svake godine, podijeljeno u više kategorija kao što su arhitekura, ljepota i moda, divlji svijet i još mnogo drugih.

Dobitnici "Hasselblad Masters" nagrade postaju ambasadori brenda u naredne dvije godine, dobijaju Hasselblad fotoaparat srednje veličine i učestvuju u fotografskom projektu brenda.

"Hasselblad" je osnovan 1941. godine u Švedskoj. Ovaj vodeći proizvođač fotoaparata i prateće opreme u svijetu je poznat po tome što je poslao legendarni 500C fotoaparat u svemir i ovjekovječio fotografiju prvog slijetanja na Mjesec 1969. godine.

"To su bili fotografi koji su me 'uhvatili', preuzeli rizik i napravili fotografije koje odbijaju da budu ignorisane. Ponosan sam što smo uspjeli da izdvojimo najbolje i nagradimo ih kvalitetnom opremom, njihove fotografije to zaslužuju", rekao je Tom Oldham, član žirija.