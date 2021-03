Gajanović za "Nezavisne": Snimanje je izazov uz koji se čovjek uvijek osjeća mladim

Dragan Gajanović je snimatelj, producent i fotograf iz Banjaluke koji iza sebe ima zavidan broj snimljenih video-reklama, umjetničkih i igranih filmova te, prije svega, video-spotova, po kojima je postao prepoznatljiv širom bivše Jugoslavije.

Snimao je spotove za Lepu Brenu, Željka Joksimovića, Severinu, "Bajagu i Instruktore", "Gobline", "Dubioza Kolektiv" i druge više i manje poznate autore pomenutog prostora. O izazovima svog posla u doba pandemije, nagradi kojom je ovjenčan za film "Zlatni Bukefalos" u Austriji, činjenici da se uz snimanje uvijek osjeća mladim te planovima koje uveliko kuje, govorio je za "Nezavisne novine".

NN: Nakon višegodišnjeg rada na televiziji, osnovali ste sopstvenu produkcijsku kuću za snimanje spotova. Kako ste se odlučili na ovaj korak i kako su izgledali počeci u Vašem samostalnom poslu?

GAJANOVIĆ: Tačno je da sam poslije višegodišnjeg rada na televiziji osnovao sopstvenu produkciju, ali sam i vrlo brzo shvatio da čovjek najviše napreduje onda kada se usko fokusira samo na dio posla za koji sam snosi odgovornost, u mom slučaju to je kamera koja me je oduvijek inspirisala i mom životu dala smisao. Volio bih da sam i ranije došao do tog saznanja, vjerovatno bih više i postigao. U zadnjih pet godina stekao sam zavidna znanja i iskustva u tom poslu. Počeci nikako nisu bili teški. Ljubav, strast i želja nose određenu težinu, ali samo u pozitivnom smislu.

NN: Radili ste sa nekim od najvećih imena estrade bivše Jugoslavije. Koje saradnje su Vam ostale u najboljem sjećanju?

GAJANOVIĆ: Radio sam sa najvećim imenima estrade u regionu. Najveći utisak na mene su ostavili ljudi svojom jednostavnošću. Uglavnom su to ljudi rokenrol scene, spomenuću "Gobline" i Bajagu. Opet, na drugoj strani, tu su i novi muzički trendovi čiji izvođači veoma mnogo ulažu u produkciju video-spotova, što moj posao čini inspirativnijim, tu se stvaraju prilike za nove mogućnosti i pomjeraju granice.

NN: Šta je najzahtjevnije prilikom snimanja jednog spota?

GAJANOVIĆ: Prilikom snimanja jednog muzičkog video-spota najzahtjevnije je to što njegovo snimanje mora da se završi u roku jednog radnog dana, jer budžet ne dozvoljava više dana. Bilo je i situacija kada sam radio i dva spota u jednom danu. Tu se dobro snalazim, možete misliti kakvi bi rezultati bili kada bi se spotovi snimali četiri dana. To je prava mjera. Bilo je i takvih.

NN: Koliko je skup posao kojim se bavite, znajući da koristite najkvalitetniju dostupnu opremu?

GAJANOVIĆ: Izuzetno, budući da radim koristeći najveće svjetske brendove, poput ARRI i RED, kojima se snimaju holivudski filmovi A produkcije.

NN: Dobitnik ste nagrade "Najbolja kamera" za film "Zlatni Bukefalos" (borbeni konj Aleksandra Velikog), na takmičenju najboljih reklamnih i poslovnih filmova u Lincu u Austriji. Koliko Vam znači ovo i slična priznanja?

GAJANOVIĆ: Pored muzičkih spotova, uživam i snimajući video-reklame, umjetničke i igrane filmove. Veoma mnogo radim van granica bivše Jugoslavije, odatle i ova nagrada. "Zlatni Bukefalos" je art film o poznatom poljskom kiparu i slikaru Andjeu Pietrzyku, koji živi i radi u Austriji. Film je rađen u produkciji "Fora filma" iz Austrije. Nagrada me je mnogo obradovala s obzirom na to da su na takmičenju učestvovali vrlo kvalitetni radovi iz cijele Austrije.

NN: U posljednjih nekoliko godina gotovo neprestano bili ste angažovani od strane poznatih imena. Da li je posao opao pojavom pandemije i koliko se danas snima?

GAJANOVIĆ: Nažalost, pandemija nije zaobišla ni moju branšu, posebno kada su muzički spotovi u pitanju. Pjevači ne održavaju koncerte, a samim tim ne snimaju ni spotove kao prije. Ovo vrijeme mi je poslužilo da se odmorim i napravim planove za dalje, takođe, moj entuzijazam prema poslu nikada nije bio jači. Ne mogu dočekati da se sve ovo završi i da krenem u nove izazove.

NN: Na čemu trenutno radite?

GAJANOVIĆ: Trenutno obilazim lokacije za snimanje i radim na pripremama za jedan artistički muzički spot koji će biti sniman u Banjaluci krajem aprila. Biće to jedno lijepo snimanje.

NN: Koji je Vaš osnovni savjet za mlađe kolege?

GAJANOVIĆ: Moj savjet za mlađe kolege je da prate svoj osjećaj i rade ono što im najviše leži, da se tome maksimalno posvete, u tom pravcu se razvijaju, budu strpljivi i rezultati će doći, a nikako da gledaju šta drugi rade i prema njima mijenjaju svoja interesovanja. Gledati finansijsku stranu je apsolutno pogrešno. Ovaj posao je veliki izazov koji pruža mnogo, čini život atraktivnim i čovjek se u njemu osjeća mladim.