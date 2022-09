Građevinski simboli Tuzle prikazani kroz fotografije

TUZLA - Na Trgu slobode u Tuzli Arhiv Tuzlanskog kantona organizovao je izložbu "Graditeljski simboli Tuzle", a kao dio programa obilježavanja Dana evropskog nasljeđa.

Izložbom "Graditeljski simboli Tuzle" predstavljen je dio reprezentativnih graditeljskih objekata i arhitekture stare Tuzle kroz tri skupine objekata. Prva skupina su objekti koji su i danas u dobrom stanju i predstavljaju simbole kulturnog nasljeđa Tuzle. Drugu grupu čine objekti koji su zbog posljedica slijeganja bili porušeni, ali zbog velikog značaja istih obnovljeni su u autentičnom obliku. Treću skupinu čine objekti koji su porušeni i na čijem mjestu su izgrađeni neki novi objekti ili su pretvoreni u zelenu površinu.

"Vjerujemo da će izložba biti zanimljiva za sve naše generacije, od najmlađih do najstarijih. Stariji će moći evocirati uspomene na, recimo, Austrijsku poštu, koja je srušena 2015. godine, Hastahanu, itd. Mladi će moći upoznati Tuzlu na način na koji do sada nisu mogli", rekao je Omer Zulić, direktor Arhiva. On ističe da je bitno animirati javnost i raditi na jačanju svijesti o značaju kulturno-istorijskog nasljeđa. Na fotografijama se nalaze vjerski objekti kao što su Turalibegova džamija, Srpska pravoslavna crkva i Saborni hram, Hastahana, Most sa kipovima, Čaršijska česma i drugi, a koji još postoje. Jedan od objekata koji je bio porušen pa ponovno napravljen je svakako zgrada Baroka, kao i Katoličkog centra, koji je napravljen na prostoru nekadašnje katoličke crkve koja je srušena zbog tonjenja tla, kao i niz drugih objekata.

Porušeni objekti koji su prikazani izložbom su Austrijska pošta/Narodna biblioteka, Dom zdravlja Skver, Velika gimnazija u Tuzli, hotel "Bristol" i hotel "Grand", zgrada Behrambegove medrese, željeznička stanica Musala, Solana Simin Han, Špiritana i Templ, odnosno Jevrejski hram.

"Za neke objekte je zaista teško pronaći podatke jer nisu sačuvani zapisi ili se nisu pravili tokom postojanja objekta. Bio nam je problem za Jevrejski hram naći podatke jer nema dokumentacije koju bismo mogli koristiti i kazati da je to tako. Ali, recimo, kada smo radili Most sa kipovima, pronašli smo cijelu kutiju dokumentacije o izgradnji mosta", ističe Hatidža Fetahagić, arhivista. Osim fotografija, izložba je obuhvatila i određenu dokumentaciju i osnovne informacije o prikazanim objektima, a koje su bile dostupne.