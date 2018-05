MFK Goran Terzić: Grand Prix za Armina Durguta i fotografiju “Na margini”

Mladi Zeničanin Armin Durgut (23) pobjednik je trećeg Memorijalnog foto konkursa “Goran Terzić”.

On je svojom fotografijom “Na margini” pobijedio u kategoriji Život, te osvojio Grad Prix konkursa.

Najbolja u kategoriji Mašta bila je Tea Jagodić sa fotografijom “Čudovišta više nisu u ormaru”, u kategoriji Kultura i umjetnost pobijedio je Željko Sinobad i njegova fotografija “Reljef”, Alen Jehja snimio je najbolji rad u kategoriji Ljudi mog grada, dok je Ranko Đurović pobijedio u kategoriji Događaj, fotografijom Kiseonik.

Organizator konkursa je Udruženje građana eTrafika.net, dok su partneri kompanija Lanaco i Kulturni centar Banski dvor. Izložba je otvorena u subotu u Malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banjaluci, a žiri je imao nezahvalan zadatak da bira najbolje od 870 pristiglih radova.

Zidove Banskog dvora krasi 50 radova koje su snimili Aleksandar Čavić, Alen Jehja, Armin Durgut, Armin Graca, Borislav Brezo, Dario Šišul, Dejan Miloradov, Denis Ruvić, Đani Bardoti, Inga Cvijanović, Iva Znaor, Jelena Medić, Jovan Vidaković, Kemal Softić, Marko Rupena, Milena Erceg, Mina Delić, Nikola Tadić, Nikola Zelenković, Ranko Đurović, Samir Zahirović, Saša Lalić, Siniša Plavšić, Slađan Spasojević, Srđan Dunđerović, Stefan Vukičević, Svetlana Novaković, Svjetlana Panić, Tea Jagodić, Vladimir Stojaković, Zenir Šuko, Zlatan Kurto, Zoran Pilipović, Željko Budimir i Željko Sinobad.

Oni su se takmičili u pet kategorija, a za ocjenjivanje pristiglih radova bili su zaduženi glavna i odgovorna urednica portala eTrafika.net Vanja Stokić, prošlogodišnji pobjednik konkursa, fotograf Ivan Živković, prošlogodišnji pobjednik kategorije Događaj, fotograf Borislav Zdrinja, fotograf i organizator Balkan Photo Award Haris Čalkić, te režiser Ado Hasanović.

Takođe je izloženo i 19 fotografija koje je snimio Goran Terzić za stranicu “Ljudi Banjaluke”, uz kratku ličnu priču svakog od njih.

Kompanija Lanaco nagradila je pobjednike kategorija tabletima Samsung Galaxy, dok je UG eTrafika.net pobjedniku konkursa uručilo Fujifilm X-A3. Glavna i odgovorna urednica eTrafike Vanja Stokić podsjetila je kako je Goran Terzić bio prvenstveno prijatelj, pa tek onda radni kolega.

“Ja uporno naglašavam da je tu redoslijed riječi mnogo bitan, jer je Goran zaista bio prvenstveno naš prijatelj, pa tek onda kolega iz redakcije. Iako mnogo stariji od nas po godinama, nerijetko nas je znao postidjeti svojom energijom i spremnošću za pokret. Uvijek je izgledao kao da sve radi sa nevjerovatnom lakoćom”, navela je onda, dodavši da publika iz godine u godinu sve bolje reaguje na ovaj konkurs.

Kako kaže, nakon objave poziva svakodnevno se javljaju ljudi koji ne poznaju nikoga sa eTrafike, niti su poznavali Gorana Terzića, ali konkurs doživljavaju kao primjer kolegijalnosti i iskrenog prijateljstva.

“Svake godine je tih ljudi sve više, a posebno mi je drago kada među prijavama vidim imena koja se ponavljaju iz godine u godinu. Ako vam se neko uporno vraća, znači da mu je lijepo uz vas. Barem ja to tako tumačim”, naglasila je ona.

Pobjednik konkursa Armin Durgut ističe da je ovo prvi konkurs na koji se prijavio, te da je poslao fotografije za koje je smatrao da su značajne za vidjeti, a ne one za koje je smatrao da bi mogle dobiti više bodova kod žirija. Tema pobjedničke fotografije je život Roma.

“Najprije, moram kazati da mi je velika čast što je moja fotografija proglašena najboljom na konkursu ‘Goran Terzić’ i želim zahvaliti na ukazanom povjerenju žiriju i organizatorima. Pobjednička fotografija sublimira mnogo toga u jednom – protok vremena, prolaznost života, s jedne strane, a s druge vječnost, neprolaznost, ponavljanje, donekle i sigurnost u neizvjesnosti života na marginama. Dah nostalgije za nekim drugim vremenima i žal za prolaznosti života meni su jasno vidljivi”, govori on, te dodaje da su na fotografiji prikazani Romi iz Viteza, a njihovo okruženje ukazuje na važnost sjećanja, pamćenja i života u skladu s tradicijom na koju su naviknuti.

Iako na marginama društva, žele se sjećati vremena koja smatraju boljim, te na istom mjestu imati fotografije koje im znače.

“Žena s fotografije je jedina koja u ovom selu govori romski jezik, meni je to bilo posebno zanimljivo jer to vidim kao njenu želju da pamti, sačuva i prenese nekome nešto što joj je važno. Mislim da nekako svi to želimo, pitanje je možemo li i znamo li”, istakao je on.

Posjetioci mogu pogledati izložbu sve do 24. maja u Banskom dvoru.