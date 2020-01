Gužve i posljednjeg dana izložbe Marine Abramović

Retrospektivna izložba "Čistač" konceptualne umjetnice Marine Abramović, poslije četiri mesaca biće zatvorena večeras u 22 časa u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, gdje tokom cijelog dana vrvi od posjetioca.

Ljubitelji rada ove umjetnice iskoristili su besplatan ulaz i dodatne programe da još jednom vide postavku ili da je pogledaju prvi put.

PR Muzeja Slavica Pešić izrazila je zadovoljstvo što je i posljednjeg dana došao veliki broj ljudi i navela da je ogromna zainteresovanost vladala tokom cjelokupnog trajanja "Čistača".

"Od otvaranja do danas posetilo nas je oko 75.000 ljudi, a sutra ćemo znati ukupan broj, zaključno sa današnjim danom. Zbog velike zainteresovanosti i dugačkih redova proteklih nekoliko dana, odlučili smo da ulaz bude besplatan i da Muzej radi duže od planiranog", kaže Pešićeva.

Pored ranije najavaljenog performansa, danas su dodata još dva - "Odnos u vremenu" (Relation in time) od 17 do 20 časova i "Umetnost mora biti lepa" (Art must be beautiful) od 18 do 19 časova.

Tokom četiri mjeseca, prema riječima Pešićeve, posjetioce su najviše zanimali reperformansi u kojima su rado učestvovali, što se moglo vidjeti i danas jer se ispred nekih radova stajalo u redu kako bi se "osjetila i oprobala" Marinina umjetnost.

Muzej savremene umetnosti od sutra očekuje skidanje radova, rekonstrukcija nekih dijelova, spremanje nove izložbe...

"Jedan deo moramo potpuno da rekonstruišemo jer se za potrebe izložbe izrađivala posebna unutrašnja arhitektura. Nakon toga sledi pripremanje za nove rekvizije, izložbu ''Refleksije našeg vremena'' na kojoj će u martu biti prikazana otkupna politika prethodne dve decenije u Muzeju", zaključuje Pešićeva.