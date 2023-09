Hiljade ljudi zarobljeno na kultnom festivalu Burning Man jer je - pala kiša

Desetine hiljada posjetilaca festivala Burning Man ostali su zarobljeni u pustinji Black Rock u Nevadi jer je - pala kiša.

Posjetiocima je rečeno da ostanu u kampovima te da štede hranu i vodu nakon što je kišna oluja pretvorila čitav festival u gomilu blata.

"Kretanje je dopušteno jedino vozilima hitne pomoći. Ako ste u Black Rock Cityju, sklonite se na svoje mjesto i ostanite sigurni", poručili su organizatori i dodali da bi evakuacija mogla potrajati.

Zbog vanrednih vremenskih uslova došlo je i do problema s pražnjenjem sanitarnih čvorova postavljenih u festivalskom kampu, zbog čega se čitavo iskustvo sve brže pretvara u (smrdljivu) noćnu moru. Velik broj posjetilaca nema ni signala na mobitelima, prenosi B92.

Festival traje do ponedjeljka, no do nedjelje je najavljeno još kiše, pa nije poznato što će biti s festivalom i s posjetiocima.

Inače, problema s festivalom je bilo i na samom početku, zbog uragana Hillary.

Šta je Burning Man?

Burning Man mnogi zovu "najluđim festivalom na svijetu". Jednom godišnje desetine hiljada ljudi okupe se u pustinji u Nevadi kako bi stvorili Black Rock City, privremenu metropolu, umjetničku koloniju i party zajednicu koja poziva na kreativnost. Svi su dobrodošli, no moraju slijediti određena pravila, poput pomaganja članovima zajednice i čišćenja za sobom kako ne bi ostavili trag.

Party završava paljenjem ogromne instalacije drvenog čovjeka, katarzičnim činom i vrhuncem doživljaja svakog "burnera". To se ove godine trebalo dogoditi u subotu naveče, no čini se da ništa od toga.

I prošle godine bilo je problema zbog saobraćajnih gužvi. Ljudi su po osam sati čekali u kolonama automobila nakon završetka festivala.