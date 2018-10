Hroničar vremena kakav se rijetko viđa kod nas

BANJALUKA - "Kojim putem do kuće", naziv je izložbe radova Uroša Đurića, koju je ovaj umjetnik u četvrtak uveče otvorio u krcatom Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS).

"Izložba je vaša", kazao je Đurić nakon dvije alegorijske priče o tome da i pored ljudskih i životinjskih izlučevina rastu cvjetovi i neukrotivi darovi. Neuobičajeno za instituciju muzeja, pored toga što je sam umjetnik otvorio sopstvenu izložbu, bilo je i to što su istoj prisustvovali fudbaleri i stručni štab Fudbalskog kluba Borac. Đurić je fudbalerima podijelio svoje radove, a on je zauzvrat dobio trenerku Borca, čime je poručeno da je saradnja umjetnika i fudbalskog kluba u sklopu Đurićevog ciklusa "Bog voli snove srpskih umetnika" protekla na obostrano zadovoljstvo. Đurić je kazao i kako mu je bila čast sarađivati sa MSU RS.

"Za mene je ključna stvar naše saradnje i svih vas koji ste ovde, koliko god to izgledalo patetično, priča o daru. To je priča da ovo vreme koje provodimo od trenutka kada se rodimo do onog kada ćemo nestati, svako od nas jeste u mogućnosti da prepozna neki svoj dar i da se tom daru prepusti. Ja zaista verujem da sve što radim u životu jeste taj dar kojem sam se prepustio, a moj dar je umetnost", rekao je, između ostalog, Đurić prilikom otvaranja izložbe.

Osim umjetnika, govorili su i Sarita Vujković, direktorica MSU RS, Mladen Banjac, kustos izložbe, te Branko Kovačević, predsjednik Fudbalskog kluba Borac.

"Tim ljudi u muzeju već dugo prati karijeru Uroša Đurića, kako u regionu, tako i na internacionalnoj vizuelnoj sceni, i mi smo zaista bili jako ponosni i srećni što nam je on prošle godine na otvaranju Venecijanskog bijenala vrlo srdačno rekao da želi da sarađuje sa nama. Ta saradnja je počela kroz vrlo zanimljiva vođenja postavki Grejsona Perija i Demijana Hersta, koja su bila dobra prilika da osmislimo i izložbu koju večeras predstavljamo", kazala je Sarita Vujković. Ona je podsjetila da se radi o prvoj samostalnoj izložbi Đurićevih radova u Banjaluci, koja donosi presjek njegove bogate karijere u protekle dvije decenije, ali i premijerni rad iz već pomenutog ciklusa "Bog voli snove srpskih umetnika", koji je rađen u saradnji sa Borcem.

"Vizuelni i konceptualni umjetnik, glumac, voditelj kviza, radio voditelj, didžej i muzičar. Kada mi je Sarita Vujković ispričala šta je sve Uroš Đurić, ja sam shvatio da je on u stvari najviše fudbaler", kazao je Kovačević, nazvavši Đurića velikim prijateljem banjalučkog Borca i njihovim dvanaestim igračem.

Đurić je zapravo jedna renesansna ličnost, nadovezao se na priču Mladen Banjac.

"Nisam ni sumnjao da će odaziv biti ogroman jer ipak je riječ o jednom Urošu Đuriću. On je hroničar vremena kakav se rijetko viđa kod nas. Od raspada Jugoslavije, preko Miloševićevog režima, do 5. oktobra i svega onoga što je uslijedilo do danas, Đurić je uvijek bio tu i uspijevao je da u ključnim stvarima, kada se kultura i supkultura mijenjala, pažljivo posmatra i uočava promjene. Te promjene na maestralan način prenio je u svoje djelo kroz više ciklusa koji i dalje traju, što znači da on i dalje bilježi ono što se dešava", zaključio je Banjac. Izložba će biti otvorena do 22. novembra.