"Individualne mitologije" u Galeriji plus MSU RS

BANJALUKA - "Individualne mitologije" umjetnica Ane Vasić, Jelene Vučić i Vesne Majstorović izložba je koja će večeras sa početkom u 19 časova biti otvorena u Galeriji plus Muzeja savremene umjetnosti RS (MSU RS).

"Umjetnice koje izlažu dobitnice su nagrade Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske na izložbi završne godine Likovnog odsjeka Akademije umjetnosti u Banjaluci, koju naš muzej dodjeljuje posljednjih 18 godina. Na prošlogodišnjoj dodjeli stručni žiri MSU RS odlučio je da promijeni koncept nagrađivanja, tj. da sa osvojenom nagradom umjetnik dobije priliku da izlaže radove u Galeriji plus i to u terminu koji se poklapa sa završnom izložbom radova studenata Akademije umjetnosti u Banjaluci", naveli su iz MSU RS, koji je organizator izložbe.

Nagrađeni radovi "Rotacija i revolucija" Ane Vasić, "Bijeli kvadrat na crnoj podlozi" Jelene Vučić i "Are You Born to be Pretty?" Vesne Majstorović nastali su u sklopu predmeta Intermedijalna umjetnost kod profesora Mladena Miljanovića.

Većina radova koji su nastali u posljednjih godinu dana mogu se podvesti pod zajednički termin - individualne mitologije. Svaka umjetnica ponaosob bavi se njima bitnim simbolima koji otkrivaju tajne nesvjesnog i ukazuju na pokretače djelovanja. Iako se njihovi individualni pristupi istraživanju međusobno razlikuju, radove je moguće posmatrati u zajedničkom odnosu (dijalogu), koji čini jedinstvenu cjelinu. Kustos izložbe je predsjednica stručnog žirija Muzeja Lana Pilipović, viši kustos MSU RS.